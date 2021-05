Wybraliśmy najlepszego gracza kwietnia. Nieoczywiste, ale zasłużone zwycięstwo!

Kontynuujemy wybór najlepszego gracza miesiąca wraz z GGPredict.io, na podstawie całkowicie obiektywnego wskaźnika GGP Rating. Trzeba podkreślić, że wskaźnik daje nam informacje na temat indywidualnej gry zawodnika, więc wyniki całej drużyny nie są brane pod uwagę przy powstawaniu rankingu.

Kto był najlepszy w kwietniu?

1. Kamil "reiko" Cegiełko (HONORIS)

Zawodnik HONORIS ma za sobą świetny miesiąc. Jednak mimo wszystko, kto by wytypował właśnie jego? Oczywiście jest to całkiem zasłużona pozycja. Reiko zadawał 94,7 obrażeń na rundę i w tym nie miał sobie równych. 72% eliminacji zdobył za pomocą AK i M4. Co ciekawe, wcale nie musiał zbyt wiele biegać po mapach, żeby śrubować swoje wyniki. Aby zdobyć eliminację, potrzebował przebyć średnio 613 metrów, co jest jednym z najwyższych wyników w stawce.

2. Kamil "KEi" Pietkun (Anonymo Esports)

Wygląda na to, że kwiecień był miesiącem Kamilów. KEi najczęściej ze wszystkich zawodników zdobywał dublety (22% rund), a co najmniej dwie eliminacje udało mu się zgarnąć w 24% rund. Okazuje się również, że Kamil Pietkun jest prawdziwą clutchową bestią. Wygrał 33% rund, w których zostawał sam na czterech przeciwników. Widzowie mogli również zauważyć, że KEi często rzuca granaty dymne, średnio 0,67 na rundę.

3. Sebastian "fr3nd" Kuśmierz (Pompa Team)

Nie ma nic dziwnego w tym, że "fr3nd" często pojawia się na transferowej karuzeli. Ostatnio m.in. był łączony z Wisłą All in! Games Kraków. Jednak na razie jest oficjalnie zawodnikiem Pompa Team. Statystyki potwierdzają, że jest to naprawdę świetny snajper. W 60% rund z AWP zdobył co najmniej jedną eliminację, a kille ze snajperki to 55% wszystkich jego fragów. W 2,3% rund zdobywał cztery eliminacje, co jest drugim najlepszym wynikiem spośród wszystkich graczy, grających w polskich organizacjach na najwyższym poziomie.

Najlepsza piątka miesiąca wg ról GGPredict:

Entry-fragger - Kamil "reiko" Cegiełko (HONORIS)

AWPer - Sebastian "fr3nd" Kuśmierz (Pompa Team)

Support + 2nd AWPer - Janusz "snax" Pogorzelski (Anonymo Esports)

Support + Riffler - Kamil "Sobol" Sobolewski (MAD DOG'S PACT)

Lurker - Hubert "szejn" Światły (Izako Boars)

Wskaźnikiem, który służy nam za wybór najlepszego zawodnika każdego miesiąca jest GGP Rating, czyli autorska metoda GGPredict, oceniająca jak dobrze dany zawodnik grał w danym meczu. Turniej turniejowi nierówny, dlatego każde rozgrywki mają wyznaczony mnożnik, odpowiadający randze turnieju. Najlepszych graczy miesiąca wybieramy spośród zawodników grających w polskich organizacjach. Powyższy wskaźnik lekko przypomina eval. znany z koszykówki i przede wszystkim skupia się na występach indywidualnych, nie biorąc pod uwagę czynnika drużynowego.

GGPredict to platforma, która śledzi każdy ruch i decyzję gracza w trakcie trwania meczu CS:GO. Na podstawie zbieranych danych analizuje jego występ w ponad 200 metrykach, które porównuje z bazą kilkuset tysięcy rozegranych meczów. Dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu, GGPredict uczy się pozytywnych i negatywnych zachowań graczy, po to, by za pomocą swojego Wirtualnego Trenera podpowiadać im, jak grać lepiej. Posiadając wiedzę na temat mocnych i słabych stron gracza, program będzie w stanie automatycznie dopasowywać jednostki treningowe oraz całe cykle tworzone przez mentorów pod indywidualne potrzeby klienta.

