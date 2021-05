Zaskakująca aktualizacja CS:GO. Wielkie zaskoczenie. "Nie mogę w to uwierzyć"

Zmianą, która przyniosła najwięcej kontrowersji jest usunięcie słynnej mapy de_train z puli map turniejowych. To oznacza, że profesjonaliści już wkrótce nie będą mogli wybrać tej lokalizacji w trakcie profesjonalnych rozgrywek. Na razie najbliższym turnieju Flashpoint 3, na którym wystąpi polskie Anonymo Esports, mapa będzie dostępna. To dobra wiadomość dla Polaków, którzy radzą sobie na niej całkiem dobrze.

Koniec pociągów, nadchodzą ruiny

Wydawało się do tej pory, że w kolejce do zmiany czekają inne mapy. Najbardziej zestarzał się popularny Mirage, ale gracze nie płakaliby również za Dust2 czy Vertigo. Okazało się jednak, że Valve ma inny plan. Jeszcze większe zdziwienie nastąpiło, gdy okazało się, że nową mapą będzie Ancient, zlokalizowana wśród klimatycznych ruin. Trzeba jednak przyznać, że ta lokalizacja do tej pory nie została ciepło przyjęta przez społeczność gry. Decyzja jest tym bardziej zaskakująca, że w kolejce czekały bardziej popularne mapy, które niedawno przeszły generalny remont.

Trzeba zapłacić za statystyki

Nieoczekiwanych zmian jest jednak więcej. O ile dodanie nowej skrzynki czy drobne poprawki na pozostałych mapach nikogo już nie dziwią, to pozostałe dodatki do najnowszej aktualizacji są mocno zaskakujące. Podczas ostatniej operacji Broken Fang, Valve dodało szczegółowe statystyki, z których korzystać mogły osoby posiadające przepustkę. Wraz z zakończeniem wydarzenia, producent gry dał możliwość dalszego korzystania ze swojego dodatku, ale za opłatą. Jeżeli ktoś chciałby poznać każdy detal swojej rozgrywki, musi wykupić abonament, który kosztuje niewiele ponad 3 zł. Wydaje się jednak, że z oczywistych względów nie będzie to zbyt popularna opcja.

CSowa społeczność czeka na takie zmiany jak tickrate 128 czy wprowadzenie nowego silnika graficznego, ale kolejny raz musi obejść się smakiem. Zamiast tego otrzymaliśmy np. zmianę tekstury kurczaka, którego możemy znaleźć m.in. na mapie de_inferno. Nie trzeba dodawać, że jest to jeden z powodów do szyderczych uśmiechów wielu fanów gry.

