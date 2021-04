Wirtualne Igrzyska stały się faktem. MKOl ogłasza Olympic Virtual Series

Olympic Virtual Series (OVS) to owoc współpracy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, międzynarodowych federacji sportowych i wydawców gier. Zawodnicy staną do wirtualnej rywalizacji w takich dyscyplinach jak baseball, kolarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo i sporty motorowe.

Pięć dyscyplin w wirtualnej rywalizacji

Wydarzenie rozpocznie się 13 maja i potrwa do 23 czerwca tego roku. Dla MKOl jest to jeden ze sposobów dotarcia do młodszych odbiorców, a w szczególności fanów gier i miłośników esportu.

- Olympic Virtual Series to nowe, unikalne cyfrowe doświadczenie olimpijskie, którego celem jest zwiększenie bezpośredniego zaangażowania nowych odbiorców w dziedzinie sportów wirtualnych. Ta koncepcja jest zgodna z Olympic Agenda 2020+5 oraz Strategią Cyfrową MKOl. Zachęca do uprawiania sportu i promuje wartości olimpijskie, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży - powiedział Thomas Bach, prezydent MKOl.

Lista gier i sportów Olympic Virtual Series:

Baseball - World Baseball Softball Confederation (WBSC) – eBaseball Powerful Pro Baseball 2020

Kolarstwo - Union Cycliste Internationale (UCI) – Zwift

Wioślarstwo - World Rowing - poznamy wkrótce

Żeglarstwo - World Sailing - Virtual Regatta

Motorsport - Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) - Gran Turismo

OVS łączy świat sportu tradycyjnego z wirtualną rywalizacją, dając możliwość zaangażowania się w ruch olimpijski. Wszyscy uczestnicy mogą rywalizować z domów lub obiektów treningowych, aby budować emocje przed zbliżającymi się wielkimi krokami Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. Każde z wydarzeń będzie oczywiście odbywać się w inny sposób, adekwatny do danej gry i dyscypliny. Wydarzenie będzie można śledzić na stronie olympicchannel.com.

