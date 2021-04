F1 2021 będzie teraz jeszcze lepszą grą? Znamy datę premiery

Nie da się ukryć, że przejęcie Codemasters przez Electronic Arts jest nowym otwarciem dla serii gier, które i tak cieszyły się sporym powodzeniem. Co nowego zobaczymy w F1 2021?

REKLAMA

Zobacz wideo Recenzujemy "It Takes Two". Czy warto zagrać?

Co nowego w F1 2021?

F1 2021 wprowadzi zupełnie nowy tryb fabularny, rozszerzony tryb kariery z opcją gry dla dwóch graczy oraz trzy nowe tory - Portimão, Imola i Jeddah - dostępne dla wszystkich graczy jako darmowa zawartość po premierze. Da to graczom jeszcze więcej sposobów na odczucie emocji związanych z rywalizacją na najwyższym poziomie w szczytowej dyscyplinie sportów samochodowych. F1 2021, oficjalna gra FIA Formula One World Championship z 2021 roku i pierwsza wydana przez EA SPORTS, będzie dostępna na całym świecie na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One oraz PC poprzez Steam.

W nowym trybie fabularnym, Braking Point, gracze wyruszą w epicką podróż, awansując z szeregów Formuły 2 do świata Formuły 1. Tryb ten wprowadzi graczy w niesamowite realia F1, dając im przedsmak stylu życia zarówno na torze, jak i poza nim: rywalizacja, emocje i poświęcenie niezbędne do zmagań na najwyższym poziomie. Ponadto, gracze ponownie będą musieli zetknąć się z niesławnym Devonem Butlerem, który powróci po swoim debiucie w F1 2019.

F1 2021 rozszerzy kultowy tryb kariery o nową opcję gry dla dwóch graczy, która pozwoli znajomym na wspólną kooperacyjną rozgrywkę przez sieć lub wybrać różne zespoły i przenieść rywalizację na tor w synchronicznych sesjach wyścigowych. Każdy kierowca będzie miał pełną kontrolę nad swoimi pomocnikami, dzięki czemu gracze na każdym poziomie zaawansowania będą mogli ze sobą rywalizować. W trybie kariery wprowadzona zostanie także opcja Real-Season Start, dzięki której gracze będą mogli rozpocząć wyścig w dowolnym momencie sezonu. Rankingi kierowców i konstruktorów będą aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Powraca split screen i My Team

Powrócą takie funkcje, jak My Team, podzielony ekran dla dwóch graczy, opcje krótszych sezonów w F1 i F2, integracja e-sportu oraz przystępne menu i obsługa. Po raz pierwszy F1 2021 pojawi się na konsolach Xbox Series X|S i PlayStation 5, oferując poprawioną oprawę wizualną i szybsze czasy ładowania.

- Braking Point to ekscytująca innowacja, nad którą pracowano latami. Jesteśmy dumni, że możemy rozszerzyć doświadczenia płynące z gry i umożliwić graczom przeżywanie wzlotów i upadków życia w Formule 1 zarówno na torze, jak i poza nim - powiedział Lee Mather, Franchise Game Director w Codemasters. - Braking Point przekształca grę i stawia graczy w centrum największego widowiska wyścigowego na naszej planecie.

- Tworzymy więcej możliwości wyboru i nowe sposoby gry. Real-Season Start pozwala graczom dopasować swoją karierę do sezonu F1 - powiedział Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director w Codemasters. - Dodanie Kariery dla dwóch graczy wprowadza nowe wyzwania do tego kultowego trybu gry. Gracze mogą teraz wybrać grę w kooperacji i dzielić się sukcesem lub rywalizować i dążyć do osobistej chwały.

Gracze, którzy złożą zamówienie przedpremierowe na Edycję Standardową, otrzymają Braking Point Content Pack, zestaw ekskluzywnych przedmiotów w grze inspirowanych fikcyjnymi gwiazdami nowego trybu fabularnego oraz 5 000 PitCoinów. Korzyści z cyfrowej wersji Deluxe obejmują siedmiu kultowych kierowców F1 do wykorzystania w My Team, wraz z zawartością do personalizacji, 18 000 PitCoins, pakiet Braking Point Content Pack oraz trzy dni wczesnego dostępu. Gra F1 2021 obsługuje usługę Xbox Smart Delivery oraz darmową aktualizację PlayStation, gdy gracze przesiądą się na konsolę Xbox Series X|S lub PlayStation 5.

Wybraliśmy gracza miesiąca w CS:GO. Wynik zaskoczył nawet nas!