Historia ESL Mistrzostwa Polski - od "Stodoły" po areny świata

Finał pierwszego sezonu mistrzostw polski spod znaku ESL odbył się w 2009 roku. Wtedy legendarna drużyna Fnatic po raz drugi odebrała nagrodę eSports Award, a polska scena esportowa z zapartym tchem śledziła zmagania w takich tytułach jak Warcraft III czy Quake Live. W tym czasie swoje triumfy odnosiły już takie gwiazdy polskiego esportu jak Filip „Neo” Kubski i Wiktor „Taz” Wojtas. To także moment, w którym firma ESL Polska postanowiła na zawsze odmienić oblicze polskiego esportu, startując z pierwszym sezonem ESL Pro Series Poland. Turniej ten był następstwem połączenia się firmy ESL Polska z organizacją Cybersport i był duchowym spadkobiercą organizowanej od 2005 roku Ligi Cybersport. „Scaleniu Cybersport i ESL przewodziła myśl, według której istnieje tylko jeden wielki, najbardziej znaczący event esportowy w Polsce. Ta myśl ewoluowała i przyczyniła się do stworzenia właśnie Mistrzostw Polski” – wspomina Rafał Pikiewicz, dyrektor zarządzający ESL Polska.

Finały pierwszego sezonu ESL Pro Series Poland odbyły się w legendarnym warszawskim klubie muzycznym Stodoła, a zawodnicy zmierzyli się w takich tytułach jak Counter Strike 1.6, Pro Evolution Soccer 2009 i Americas Army. Co ciekawe swój turniej w CS 1.6 rozegrały także Panie. Pula nagród wynosiła wtedy 45.000 zł a wydarzenie uświetnił występ znanych artystów hip-hopowych takich jak Wujek Samo Zło, Człowiek Nowej Ery, DJ 600V?oraz?Numer Raz.

Dla założycieli i wieloletnich pracowników ESL edycją, która najmocniej wpłynęła na cały cykl, były finały drugiego sezonu ESL Pro Series w Zabrzu. W tamtym czasie, a był to rok 2011, turnieje organizowała niewielka liczba osób, a podział na role był czysto umowny. „Obowiązywała zasada »wszystkie ręce na pokład« i każdy robił wszystko, aby o godz. 10 rano turniej wystartował - co często kończyło się zarywaniem nocy. Pierwsze edycje Mistrzostw Polski można było przygotować w ciągu doby, co teraz wydaje się niemożliwe, chociażby ze względu na zobowiązania sponsorskie i stopień profesjonalizacji naszych wydarzeń” – powiedział Adrian Kostrzębski, rzecznik prasowy ESL Polska.

„Rozgrywki w Zabrzu to ważny moment, jeżeli chodzi o historię ESL Mistrzostw Polski. Przy tej edycji wprowadziliśmy bardzo dużo nowych elementów. Zaczęliśmy przykładać większą wagę do kwestii wizualnych, pojawili się też komentatorzy i zalążek produkcji telewizyjnej. Oczywiście popełnialiśmy błędy, ale to na nich uczyliśmy się jak robić lepsze wydarzenia w przyszłości, czego efekty możemy podziwiać teraz, przy okazji takich eventów jak np. Intel Extreme Masters” – dodaje Rafał Pikiewicz.

Dominacja jednej drużyny

W 2015 roku nazwa ESL Pro Series Poland zmieniona została na ESL Mistrzostwa Polski. Był to też sezon, od którego rozpoczęła się dominacja ekipy Kinguin, występującej jeszcze wtedy w barwach Lounge Gaming. Finały 13. sezonu (rok 2016) rozegrane zostały w łódzkiej Atlas Arenie. W puli nagród znalazło się 90 tys. złotych, a zawodnicy rywalizowali oczywiście w CS:GO oraz w League of Legends. „Fenomen Kinguin wynikał m.in. z dobrego zaplecza finansowego drużyny, sponsorowanej przez Kinguin.net, co przekładało się na możliwość dobierania najlepszych na rynku zawodników” – wspomina Adrian Kostrzębski. Drużyna Kinguin święciła triumfy także za granicą, przez co stała się „Świętym Graalem” w środowisku CS:GO. Z jednej strony, każdy marzył, żeby się w niej znaleźć, a z drugiej każdy chciał z nią wygrać.

W 2018 roku, do drużyny Kinguin dołączył Wiktor „TaZ” Wojtas. W tym samym roku, w finałach ESL MP, legendarna passa „pingwina w koronie” została przerwana przez zespół AGO. „To był dla mnie bardzo duży cios emocjonalny, który zmotywował mnie do tego, aby jeszcze mocniej pracować i rozwijać się jako zawodnik, ale także jako drużyna, tak by w następnej edycji zaszczyt podniesienia pucharu przypadł właśnie nam” – wspomina „TaZ”. Ten moment chwały nastąpił jeszcze tego samego roku w finałach 17 sezonu ESL Mistrzostw Polski, kiedy to Kinguin wygrał z zespołem PACT. Drużyna „pingwinów” zdobyła tytuł Mistrza Polski w sumie aż cztery razy, w tym 3 z rzędu. Turniej ESL MP obfitował w wiele emocjonujących momentów, a niektóre jego edycje transmitowane były na kanale TVP Sport, co świadczy o rosnącym znaczeniu esportu jako rozrywki i rywalizacji.

Tysiące graczy, kilkanaście gier i szerokie perspektywy

ESL Mistrzostwa Polski, z uwagi na swoją długą historię są także swoistym odzwierciedleniem bardzo dynamicznej sceny esportowej. W trakcie 22 sezonów ESL MP, tysiące amatorów i profesjonalnych graczy rozegrało mecze w takie tytuły jak CS 1.6, CS:GO, FIFA, League of Legends, Americas Army, Pro Evolution Soccer, Heartstone, Warcraft III czy Quake Live. Finały scalały polską scenę także z uwagi na to, że odbywały się w różnych miastach, m.in. w Warszawie, Łodzi, Zabrzu czy Poznaniu, aby finalnie na stałe zagościć w Katowicach, które na przestrzeni lat stały się stolicą polskiego esportu. „Do Katowic jeździło się pociągiem i rozmawiało o taktykach. Te podróże mocno zapadły mi w pamięć, niezależnie od tego, czy wracaliśmy z tarczą, czy na tarczy” – dodaje „Taz”.

Obecnie, turniej ESL MP związany jest stricte z grą CS:GO i stanowi furtkę do najważniejszych międzynarodowych wydarzeń esportowych. „Kiedyś Mistrzostwa Polski nie były drogą do sceny światowej. Przy obecnych edycjach ESL MP możliwość udziału w turniejach zagranicznych czy nawet kwalifikacjach do turniejów zagranicznych jest znacznie większa i oferuje szersze perspektywy” – dodaje Wiktor „TaZ” Wojtas.

„Marzy mi się, żeby w przyszłości Mistrzostwa Polski odbyły się na wielkiej hali koncertowej, gdzie dwa lub trzy tysiące osób będzie wspólnie emocjonowało się rozgrywkami” – podsumowuje Rafał Pikiewicz.

