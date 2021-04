100.000 złotych do wygrania w rozgrywkach Tom Clancy's Rainbow Six Siege w roku e-sportowym 2021/22

15 kwietnia 2020 r. – polski oddział Ubisoftu zaprezentował plan działań dla gry Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege, obejmujących dwa turnieje, które rozegrają w trakcie roku e-sportowego 2021/22, a których pula nagród wyniesie w sumie 100.000 złotych.

REKLAMA

Już we wtorek, 20 kwietnia, ruszy rejestracja drużyn do Rainbow Six® Polish Masters 2021, oficjalnych Mistrzostw Polski, w których pula nagród w tym roku wyniesie 70.000 złotych, a zwycięstwo w rozgrywkach zagwarantuje organizacji miejsce w europejskich rozgrywkach Challenger League w sezonie 2021 – przedsionku Ligi Europejskiej. Ponadto, dwie najlepsze drużyny zapewnią sobie awans do Polish Masters w edycji 2022.

Kwalifikacje do Polish Masters oparte będą o dwa turnieje double elimination, które wyłonią 4 drużyny. Zespoły dołączą do czterech organizacji, które dzięki awansowi do fazy finałowej Polish Masters 2020 zapewniły sobie już miejsca w?tegorocznej edycji. Po fazie kwalifikacji, ruszy 14-tygodniowa faza ligowa, w której raz w tygodniu zespoły zmierzą się ze sobą rozgrywając punktowane mecze BO1. Cykl kolejek zamknie wielki finał. Szczegółowy harmonogram turnieju będzie dostępny od 20 kwietnia na stronie https://www.r6polishmasters.pl/. W tym roku ponownie partnerem turnieju jest marka OMEN, która dostarczy laptopy dla zespołu komentatorskiego oraz analizy.

„Ubiegłoroczna edycja Rainbow Six Polish Masters dostarczyła graczom i ich fanom mnóstwo emocji. Kontynuacja tej współpracy była dla nas czymś naturalnym. Marka OMEN powstała z naszej pasji do gier, a branie czynnego udziału w e-sportowych zmaganiach pozwala nam dostosowywać produkty tak (niezależnie od tego czy są tą np. laptopy czy peryferia), by wspierały graczy nawet w najbardziej wymagających momentach. Wierzymy też, że prawdziwą rolą gier w kulturze jest postęp, bez względu na to jakie tytuły wybieramy i na jakim jesteśmy poziomie. Dla OMEN ważny jest rozwój i to bezcenne uczucie samozadowolenia z własnych osiągnięć” – powiedziała Katarzyna Dulemba, PS Gaming Marketing, HP Inc Polska.

Marka OMEN stale rozwija swoje portfolio produktów dla graczy. Na rynku pojawiają się nowe laptopy, monitory czy słuchawki, myszki i klawiatury, z których zadowoleni powinni być zarówno amatorzy, jak i profesjonalni gracze. A skoro mowa o tych najbardziej wymagających, laptop OMEN 15 został wyposażony w matryce o odświeżaniu nawet do 300Hz (z technologią NVIDIA G-SYNC w wybranych modelach), najnowsze generacje procesorów Intel lub AMD oraz do 32GB RAM DDR4 – gracze mogą dowolnie dostosować konfiguracje do swoich potrzeb oraz budżetu. Pracę wszystkich komputerów OMEN wspiera dodatkowo oprogramowanie OMEN Gaming Hub, w którym możemy kontrolować pracę całego ekosystemu gracza – od wydajności laptopa, po ustawianie priorytetów sieci i zarządzanie podświetleniem.

Jesienią natomiast ruszy Rainbow Six® Polish Cup 2022, będący ewolucją zimowej odsłony – tegoroczny cykl rozgrywek rozegra się na przestrzeni 14 tygodni (zwieńczonych 3-dniowymi finałami online), a pula nagród zostanie zwiększona do 30.000 złotych. Zmieni się również ranga wydarzenia, ponieważ dwie najlepsze organizacje zapewnią sobie slot do kolejnej edycji Polish Masters.

„Pod kątem zmian w Polish Masters 2020 opartych o rebranding, unikalne w regionie EMEA transmisje telewizyjne i?integrację z europejskim systemem e-sportowym, ubiegły rok był zdecydowaną rewolucją, co zaobserwowaliśmy zarówno po zainteresowaniu organizacji, sponsorów, a także stale rosnącej widowni. W tym roku, odpowiadając na potrzeby społeczności postawiliśmy na ewolucję, tworząc spójny program oparty o dwa turnieje i jasny system awansów. Tym samym drużyny będą miały więcej szans na pojawienie się w Mistrzostwach Polski, a widzowie jeszcze więcej – bo ponad 200h transmisji - Siege’a w najlepszym wydaniu” – mówi Kamil Ściana, Brand Manager CEE tytułu.

Całość zmagań będzie można oglądać na oficjalnym, polskim kanale Rainbow Six – www.twitch.tv/rainbow6pl, a?rozgrywki Polish Masters także w telewizji Polsat Games. Najnowsze informacje na temat rozgrywek można śledzić na kanałach social media: Facebook, Twitter, Instagram oraz pod hashtagami #R6PM #R6PM21 i #R6PC.

O globalnym programie e-sportowym Rainbow Six

Rozgrywki e-sportowe Tom Clancy’s Rainbow Six obejmują 4 główne regiony – Europę, Amerykę Północną, Amerykę Łacińską oraz obszar Azji-Pacyfiku. Wszystkie cztery regiony rozgrywają jednocześnie własne ligi lokalne, które umożliwiają niepowtarzalny, globalny wyścig do kwalifikacji w Six Invitational, zwieńczenia całego roku rywalizacji w Rainbow Six Siege. Drużyny w czterech regionach mierzą się w rozgrywkach lokalnych i globalnych, w tym w 3 turniejach Majors i ligach regionalnych. Na podstawie tych występów są następnie oceniane w oparciu o nowy, zaawansowany system punktacji, premiujący stabilne wyniki. Każdy sezon rywalizacji trwa niemal rok, od marca do lutego kolejnego roku. Każdy sezon dzieli się na cztery kwartały. Pierwsze trzy kwartały odpowiadają trzem „etapom” lig lokalnych i kończą się turniejem Six Major, w którym udział bierze 16 najlepszych drużyn z całego świata – po cztery na region, z czterech regionów. Każdy etap wiąże się z nagrodami pieniężnymi i punktami w rankingu światowym. Ranking światowy wyłania szesnaście drużyn, które zdobędą miejsce w dorocznym Six Invitational. Po rozegraniu trzech etapów, ostatni kwartał sezonu poświęcony jest finałom lokalnym i spadkom. Sezon kończy się turniejem Six Invitational, w którym wyłoniona zostaje najlepsza drużyna świata. Cztery dodatkowe drużyny zyskają szansę na kwalifikację do Six Invitational poprzez Otwarte Kwalifikacje Regionalne, w związku z czym Six Invitational będzie turniejem 20 drużyn.

O firmie Ubisoft

Ubisoft jest czołowym twórcą, wydawcą i dystrybutorem produktów i usług rozrywki interaktywnej. Może pochwalić się wieloma znanymi na całym świecie markami, takimi jak serie gier Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch_Dogs czy seria gier sygnowanych nazwiskiem Toma Clancy, takich jak Ghost Recon, Rainbow Six czy The Division. Celem zespołów, które wchodzą w skład światowej sieci studiów i biur Ubisoftu, jest zapewnianie graczom oryginalnych i niezapomnianych przeżyć na wszystkich popularnych platformach, w tym konsolach, telefonach, tabletach i komputerach stacjonarnych. W roku podatkowym 2019-20 sprzedaż wygenerowana przez Ubisoft wyniosła 1 mld 534 mln euro. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.ubisoftgroup.com.

O firmie HP/marce OMEN

HP Inc. tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie ludzi. Szerokie portfolio HP dla graczy sygnowane marką OMEN obejmuje komputery stacjonarne, laptopy, akcesoria oraz oprogramowanie i usługi serwisowe klasy premium. Więcej informacji na temat HP (NYSE: HPQ) można znaleźć pod adresem www.hp.pl lub www.omen.com