PLE wkracza na nowe mapy. VALORANT w Polskiej Lidze Esportowej!

PLE.GG: VALORANT NATIONS CIRCUIT, to nazwa pierwszego sezonu, którego start zaplanowany jest na kwiecień. Rozgrywki wychodzą poza polskie podwórko angażując do pojedynków cztery europejskie drużyny. Kolejna czwórka to zespoły krajowe, dobrze znanych organizacji, których pełna lista zostanie ogłoszona już wkrótce. Rozgrywka została zaprojektowana na przeprowadzenie siedmiu kolejek fazy zasadniczej oraz finały, których daty przypadają na drugi tydzień czerwca.

- Rozgrywki VALORANT w Polskiej Lidze Esportowej to dla nas kolejny, bardzo ważny krok do wzmacniania pozycji gry na polskiej i europejskiej scenie. To także kolejny sygnał – dla Riot Games Polska to jeden z najważniejszych rynków, a polscy gracze dziesiątki razy udowodnili, że należą do światowej czołówki. Przed nami miesiące emocjonujących pojedynków najlepszych graczy, ale też aktualizacje, a w tym premiera kolejnego Aktu, które wprowadzą do gry znaczące nowości – powiedział Grzegorz Szabla, Senior Brand Manager, Riot Games.

Sobota i niedziela z VALORANT

System pojedynków przewiduje rozgrywkę Best-of-three, przy czym zespół rozgrywa jedną kolejkę tygodniowo. W trakcie weekendu odbywać się będzie pięć meczów, dwa w sobotę o godzinie 18:00 i 21:00 oraz trzy w niedzielę, startujące już od 15:00.

Adam “destru” Gil, Head of Esport, Polska Liga Esportowa: “Jako fan gier FPS niezmiernie się cieszę, że VALORANT zagości w harmonogramie Polskiej Ligi Esportowej. Riot Games doskonale rozumie specyfikę gier esportowych, dlatego wierzę, że PLE.GG: VALORANT NATIONS CURCUIT będzie chętnie oglądanym turniejem na kanałach Polskiej Ligi Esportowej. Szczególnie, że zobaczymy tutaj starcia najlepszych polskich drużyn z ich odpowiednikami z regionu Eastern Europe. Będzie komu kibicować!”

VALORANT to taktyczna gra drużynowa z kategorii “first person shooters”, wydana przez RIOT Games, która przyciąga coraz więcej fanów zarówno tytułów fps, jak i tych, którzy dbają o szczegółowo wykreowany świat.

Rozgrywki transmitowane będą na kanale twitch.tv/ple_gg. Głównym komentatorami PLE.GG: VALORANT NATIONS CIRCUIT zostali Krystian “Terp” Terpiński, Dominik “Nero” Dąbrowski, Tomasz “Magvayer” Filipiuk, Radek “Mad1” Florkowski oraz Tomasz “TheFakeOne” Milaniuk.