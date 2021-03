Wiemy kto zagra w European Development Championship. Zobaczymy dwa polskie zespoły!

Turniej rozpoczął się od otwartych kwalifikacji, w ramach których rozegrano dwie tury. Zwycięzca każdej z nich otrzymał możliwość udziału w kwalifikacjach zamkniętych, czyli tak zwanej fazie Wildcard, która odbyła się w miniony weekend. Spośród 16 zespołów, wyłoniła ona dwa najlepsze, które zakwalifikowały się do turnieju głównego z pulą nagród w wysokości 30 tys. dolarów. Drużynami, którym udało się wywalczyć awans okazało się Double Poney, a także SKADE, które w ten sposób zaliczy swój trzeci występ w European Development Championship.

Anonymo i TPT w fazie grupowej EDC

Double Poney to francuska formacja, która rozpoczęła swoją działalność w lutym tego roku. Mimo krótkiego stażu, zespół prezentuje się wręcz świetnie, a z byłymi reprezentantami G2 Esports na pokładzie, drużyna jest jednym z pretendentów do najwyższych miejsc w całym turnieju. Nathan “NBK” Schmitt, Alexandre 'bodyy' Pianaro i Lucas 'Lucky' Chastang są to bowiem weterani, którzy razem z dwójką mniej doświadczonych zawodników kilka dni temu byli o krok od awansu do prestiżowych rozgrywek BLAST Premier Spring Showdown 2021. Drugim z zespołów, który podczas zamkniętych kwalifikacji wywalczył awans jest bułgarskie SKADE. Jak dotąd, brali oni udział w każdym z sezonów rozgrywek, jednak ostatnim razem nie zdołali wyjść z grupy. Zespół aktualnie znajduje się na 42 pozycji w rankingu HLTV, co czyni ją najwyżej plasowaną drużyną spośród wszystkich reprezentantów Bułgarii.

Pełna lista uczestników trzeciego sezonu prezentuje się następująco:

Winstrike

Trident

100PG

Tarczyński Protein Team

Budapest Five

Young Ninjas

GameAgents

Sprout

Sinners

Sangal

Endpoint

Anonymo

SKADE

DBL Poney

TBA

TBA

Polskę reprezentować będą Tarczyński Protein Team, dla których będzie to drugi z rzędu występ w rozgrywkach, a także Anonymo z Januszem "Snaxem" Pogorzelskim na pokładzie. W rywalizacji udział weźmie również broniące tytułu mistrzowskiego Sprout, a także Endpoint, które niedawno wywalczyło awans na BLAST Premier Spring Showdown 2021, gdzie zmierzy się z najlepszymi zespołami na świecie.

Faza grupowa rozgrywek rozpocznie się 7 kwietnia i potrwa do 17 kwietnia. Dwie najlepsze drużyny ze swoich grup, zmierzą się następnie w fazie play-off, której start zaplanowany został na 29 kwietnia. Sam finał odbędzie się 2 maja, a jego zwycięzca wzbogaci się o 17,5 tys. dolarów i otrzyma możliwość odbycia bootcampu na Malcie.