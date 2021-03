Z internetu do prawdziwej rajdówki. To może być twoja historia!

Zawsze marzyłeś o pozostaniu profesjonalnym rajdowcem? W takim razie FIA Rally Star jest idealnym projektem dla ciebie. Celem przedsięwzięcia rozgrywanego w ponad 50 państwach jest wyłonienie najzdolniejszych kierowców WRC.

#RallyAtHome

Projekt skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 do 26 lat. Rywalizacja promowana jest hashtagiem #RallyAtHome. Ambasadorami polskiej odsłony projektu są Kajetan Kajetanowicz, Gosia Rdest i Leszek Kuzaj. Organizatorami projektu FIA Rally Star są Polski Związek Motorowy razem z Międzynarodową Federacją Samochodową FIA.

Projekt FIA Rally Star daje możliwość wybrania ścieżki rywalizacji motorsportowej „Slalom Samochodowy” oraz esportowej „Wyzwanie Digital”. Platformą rywalizacji jest gra WRC 9 z dodatkiem FIA Rally Star DLC. W każdej z rund eliminacji uczestnicy są klasyfikowani globalnie, jednak ze względu na partnerstwo i zaangażowanie w projekt Polskiego Związku Motorowego, w czterech rundach prowadzona jest dodatkowo „polska ścieżka eliminacji” zapewniająca awans do finału krajowego organizowanego przez PZM.

Do finału krajowego awansuje po 15 uczestników z każdej eliminacji. Dodatkowo wśród finalistów jedno miejsce zarezerwowane jest dla najlepszej uczestniczki. W pierwszej rundzie wirtualnych eliminacji, rozegranych w dniach od 13 do 18 marca 2021 roku, wystartowało ponad 20 graczy z Polski. Do tej pory najlepszy wynik naszego reprezentanta to 3.miejsce w eliminacjach globalnych. Kolejne rundy eliminacji esportowych rozpoczną się 27 marca, 10 kwietnia 24 kwietnia 2021 roku. Szczegółowe informacje o przebiegu rywalizacji oraz regulamin są dostępne na stronie www.pl.fiarallystar.com.

Finał rywalizacji esportowej rozegrany zostanie na Torze Modlin w dniach 8-9 maja 2021. Najlepsze uczestniczki i uczestnicy rywalizować będą na symulatorach firmy Ragnar Simulator, promotora PZM Mistrzostw Polski Digital Motorsport. Dwudniowa rywalizacja wyłoni reprezentantkę i reprezentanta Polski na zawody europejskie.

Wsiądź za kierownicę rajdówki

W tym samym czasie rozegrane zostaną dwa finały rywalizacji motorsportowej, „Slalom Samochodowy”, z których do europejskich kwalifikacji awansuje po dwóch najlepszych reprezentantów i reprezentantek. Po finale europejskim, kolejnym z etapów rywalizacji będzie finał światowy. Następny krok to szkolenie i wspieranie przez FIA przyszłych gwiazd Rajdowych Mistrzostw Świata. Głównym założeniem projektu jest udział najlepszego uczestnika w cyklu Mistrzostw Świata ( FIA WRC) w sezonie 2025.

PZM ma nadzieję na wyłonienie prawdziwych 6 talentów, które będą reprezentować Polskę w finale europejskim w czerwcu tego roku. W części Wyzwania Digital za organizację odpowiedzialna będzie firma Ragnar Simulator, promotor PZM Mistrzostw Polski Digital Motorsport, działania marketingowe związane z zaangażowaniem sponsorów koordynuje ESE Entertainment, organizacja esportowa związane z digital motorsportem, partner marketingowy Mistrzostw Polski Digital Motorsport.

