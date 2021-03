Znany polski budynek mapą w Counter Strike'u? Każdy może stworzyć swoją wersję

Globalworth, właściciel i zarządca Hali Koszyki, oraz firma Erbud, generalny wykonawca budynku, zapraszają do konkursu na stworzenie konceptu graficznego mapy Hali Koszyki z wykorzystaniem charakterystycznych elementów dla gier drużynowych typu first person shooter. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone, a zwycięska mapa przeniesiona do gry. Konkurs potrwa do końca kwietnia.

Hala Koszyki w trakcie turnieju CS:GO

Z kolei 31 lipca gracze z całej Polski będą mogli zmierzyć się w finale Counter-Strike: Global Offensive online w rzeczywistej przestrzeni Koszyków, który rozegrany zostanie na bazie wyłonionej mapy. Turniej będą wspierać czołowi influencerzy polskiego esportu: Kinga Kujawska, Ziemniak, Dominik 'GruBy' Świderski, Szpero i Kubik.

- Zaangażowanie w esport to dla nas kreatywny sposób na dotarcie do nowej grupy klientów. Mamy nadzieję, że gracze kultowego CS’a z Polski i całego świata po tym jak stoczą wiele walk na mapie Koszyków, będą chcieli później zobaczyć to miejsce w rzeczywistości. Warto podkreślić jak popularna jest ta gra – w Counter-Strike: Global Offensive online gra jednocześnie nawet 900 tysięcy użytkowników. Również w Globalworth nie brakuje miłośników gier komputerowych, którzy z chęcią staną do walki w wirtualnych wnętrzach naszego obiektu. Dzięki współpracy z firmą Erbud organizujemy bezprecedensowe wydarzenie na polskim rynku nieruchomości - tłumaczy Paweł Słupski, Senior PR & Marketing Manager w Globalworth Poland.

