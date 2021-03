"Neutralność czasami jest po prostu nudna" - Podcast Esportowy #4

>>>POSŁUCHAJ NA SPOTIFY<<<

"Komentarz to nie praca na maturze"

- Nie uważam, że komentarz esportowy jest jakąś pracą na maturę, która musi zawrzeć każdą tezę, antytezę, itd., w sposób neutralny, że musi to być czysta formalność. Uważam, że jeśli komentator jasno mówi dlaczego coś uważa i ma jakieś argumenty oraz kibicowskie sympatie, które nie przeszkadzają mu być obiektywnym, to jest jak najbardziej w porządku. Oczywiście każdy komentator będzie mieć inne podejście, niektórzy będą starali się zachować tą słynną neutralność, tylko problem jest taki, że czasami neutralność jest po prostu nudna, bo sugeruje brak zaangażowania emocjonalnego, a jednak to co czyni transmisję esportową interesującą to właśnie emocje, które się przy tym generują - powiedział w "Podcaście Esportowym" Sport.pl Michał "Avahir" Kudliński.

