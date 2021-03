Zaskakujące przychody FIFA. Gry wideo bardziej dochodowe niż sport

Z niedawno opublikowanego przez FIFA sprawozdania finansowego za rok 2020 wynika, że aż 158,9 milionów dolarów na 266,5 milionów z całkowitego przychodu pochodziło z praw licencyjnych, czyli nic innego jak licencje wykorzystywane w grach takich jak FIFA 21 czy eFootball PES 2021.

Gry wideo alternatywnym sposobem uzyskiwania przychodów FIFA

- Głównym źródłem przychodów w obszarze praw licencyjnych były licencje w grach wideo. W przeciwieństwie do wielu innych sektorów gospodarki, branża gier okazała się znacznie bardziej odporna na pandemię COVID-19 - możemy przeczytać w sprawozdaniu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że 2020 rok był okresem bez wielkich turniejów i prawdopodobnie w 2022 roku taka sytuacja się nie powtórzy.

Niemniej jednak prawdopodobnie jest to pierwszy w historii sportu taki przypadek, że organizacja zarządzająca sportem uzyskuje większy przychód z gier niż aktywności fizycznej. Patrząc na trendy, na pewno nie ostatnim. Esport prężnie się rozwija i dla wielu federacji jest jedną z niewielu szans na dotarcie do młodych ludzi, którzy nadal kochają sport. Dlatego przecież grają w gry sportowe. Sztuką jest jednak przekonanie jak największej liczby nastolatków do częstszej aktywności fizycznej, co z biegiem lat jest coraz trudniejsze.

FIFA jest również organizatorem turniejów esportowych - FIFA eClub World Cup, FIFA eChallenger Series, FIFA eNations StayAndPlay i FIFA eContinental Cup. W 2020 roku powstała równie marka FIFAe, zaprojektowana w celu stworzenia wielkiej sceny esportowej, opartej oczywiście na grach piłkarskich.

Gianni Infantino, prezes FIFA, już kilka miesięcy temu na łamach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego opowiadał o rosnącym znaczeniu przychodów z licencji i zachęcał do rozwoju wirtualnego sportu oraz angażowaniu się w społeczność graczy. Podkreślał, że trzeba "wykorzystać możliwości zmieniającego krajobrazu technologii, społeczeństwa oraz sportu" i powiedział o tym, że "FIFA skupiła się na wirtualnej formie piłki nożnej, aby zaangażować młodych ludzi", zaznaczając przy tym, że szybkie działanie jest bardzo wskazane.

