Jak trudno jest prowadzić własną organizację? "Wystarczy chwila i zostajesz z niczym" - Podcast Esportowy #3

Gościem trzeciego odcinka Podcastu Esportowego był Marcin "Padre" Kurzawski, właściciel organizacji esportowej MAD DOG'S PACT. Zapytaliśmy go m.in. o to czy esport jest trudnym biznesem oraz jak się czuł po niesamowitym finale jesiennej edycji Polskiej Ligi Esportowej. Dowiedzieliśmy się także, dlaczego jest esportowym Syzyfem, przez jaki okres musiał dokładać do interesu z prywatnych pieniędzy oraz jak bardzo uwielbia żużel i czemu mu go brakuje w Warszawie.

fot. Marcin Kurzawski