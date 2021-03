Czekaliśmy na to ponad rok. Polski zespół w końcu w TOP 30 prestiżowego rankingu!

W końcu polscy fani CS:GO doczekali się polskiej drużyny w czołowej trzydziestce rankingu. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce ponad rok temu, w styczniu 2020 roku.

Zmiana lidera rankingu

Ekipa x-kom AGO na przełomie stycznia i grudnia przeszła duże zmiany. W obecnym składzie jest tylko dwóch zawodników z poprzedniej piątki - Damian "Furlan" Kisłowski i Maciej "F1KU" Miklas oraz dotychczasowy trener. Do zespołu dołączyli jednak Paweł "reatz" Jańczak, Karol "rallen" Rodowicz oraz Michał "snatchie" Rudzki, dla którego był to powrót do zespołu Jastrzębi.

Polska ekipa uzyskała spory awans w rankingu przede wszystkim dzięki doskonałemu występowi w turnieju Snow Sweet Snow. x-kom AGO dotarło w nim aż do finału, gdzie musiało uznać wyższość fińskiego HAVU, które w ostatnim czasie jest w wyśmienitej formie. Jednak Jastrzębie po drodze pokonały m.in. Copenhagen Flames czy Ninjas in Pyjamas, obecnie trzynastą ekipę globu.

W porównaniu do zeszłotygodniowego notowania w rankingu doszło do kilku zmian. Najważniejsza miała miejsce na czele. Duńskie Astralis zostało zastąpione przez Natus Vincere, składające się z czterech Rosjan i jednego Ukraińca. Na trzeciej pozycji nadal plasuje się Virtus.pro, które w finale niedawno zakończonego IEM Katowice 2021 uległo Gambit. Duży awans o 13 pozycji zaliczyła drużyna paiN. Oprócz niej do czołowej trzydziestki wskoczyło ENCE z Pawłem "Dycha" Dychą w składzie. Ekipa Polaka również zaliczyła duży awans, bo aż o 11 oczek.

Czołowa dziesiątka rankingu HLTV (notowanie z 15.03.2021 r.)

Natus Vincere Astralis Virtus.pro Liquid Gambit Vitality Spirit BIG Complexity Heroic

