"Myślałem o wycofaniu się z branży i byłem bliski tego co najmniej dwa razy" - Podcast Esportowy #2

>>>SŁUCHAJ NA SPOTIFY<<<

REKLAMA

Podcast można słuchać na platformach Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts oraz RadioPublic.

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive

"Internet stał się za bardzo miejscem, w którym egzystujemy na co dzień"

- Myślałem o wycofaniu się z branży i byłem bliski tego co najmniej dwa razy, ale nie chcę do tego tak podchodzić, że to były bardzo bliskie decyzje - zdradził w "Podcaście Esportowym" Sport.pl Olek "Vuzzey" Kłos. - W moim życiu nigdy nie było sytuacji, że naciskam "X" w prawym górnym rogu okienka "Esport" i nie ma od tego odwrotu. Na dobrą sprawę mogłem sobie nie raz powiedzieć, że odchodzę, pousuwać wszystko... Choć raz fanpage był już praktycznie usunięty i tykały dni do tej właściwej daty zniknięcia bez odwrotu. Zazwyczaj było to tak, że gdy byłem gdzieś tam myślami blisko tego odejścia, to po miesiącu nawet jakby się ktoś odezwał to z wielką chęcią wróciłbym do komentowania.

Posłuchaj pierwszego odcinka "Podcastu Esportowego"

"Nigdy nie pomyślałem, że esport to zła droga. Nigdy nie zwątpiłem" - Podcast Esportowy #1

Ponad rok temu Olek "Vuzzeu" Kłos napisał na swoim fanpage'u, że stał się po prostu nudną osobą. Czy po tym czasie nadal uważa, że jest nudny? - Jak diabli, jeszcze nawet bardziej niż wtedy, gdy to pisałem - odpowiedział komentator. - Internet stał się za bardzo miejscem, w którym egzystujemy na co dzień. Jest jakąś maską i za bardzo poczułem, że jestem istniejącym w tej całej społeczności żywym organizmem, który nie ma się do czego uciekać. Jak były jakiekolwiek dyskusje na esportowych świrach (grupa na Facebooku - przyp. red.) lub w innych miejscach, bardzo chętnie się w nie włączałem. Potem jednak sobie pomyślałem: "Tutaj jacyś znajomi patrzą na to, tutaj ktoś znajomy followuje fanpage'a". Głupio jest mi wrzucać niektóre rzeczy związane z grami. Słysząc przez wiele lat od bliskich: "No i co z tych gierek będzie?", nawet po etapie, gdzie już coś z nich wyszło, zacząłem sam powątpiewać w to, że to, co robię jest na tyle poważne, aby zajmować się tym full time czy żeby aż tak się w to angażować.

"Tylko Francja może się równać z Polską". Świat pokochał nową grę

Co robi "Vuzzey" w wolnym czasie? - Wspina się, jeździ na rowerze, streamuje, biega i właśnie szuka basenu, na którym mógłby zacząć pływać, aby przygotować się do wydarzeń bardziej sportowych. Przez poprzednie lata w pełni dominował komputer i granie, nie przekładałem tego z różnych powodów na streaming, tak teraz powiedziałem sobie: "teraz albo nigdy". Streamuję parę razy w tygodniu i dokładam do tego aktywność fizyczną - mówi Olek Kłos. - Chciałbym w końcu zrobić 1/2 Ironmana, mimo że za żaden triathlon się jeszcze nie zabrałem to koniec końców dążę w tym kierunku.

"Podcast Esportowy" to rozmowy Patryka Steca, dziennikarza Sport.pl, nie tylko z bohaterami esportowych aren, ale również postaciami, pracującymi za kulisami tej błyskawicznie rozwijającej się branży. W trakcie rozmów nie tylko dyskutujemy na temat wyników, ale również staramy się poznać gości z innej, nieznanej do tej pory strony. Bo esport to przede wszystkim gry, emocje oraz ludzie. A każdy z nas ma swoją, ciekawą historię i każdy z nas jest inny.

Polska Liga Esportowa szykuje się do startu. "Od początku wiedzieliśmy, że musimy to zrobić. W mojej opinii to gamechanger"