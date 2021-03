"Nigdy nie pomyślałem, że esport to zła droga. Nigdy nie zwątpiłem" - Podcast Esportowy #1

Podcast można słuchać na platformach Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts oraz RadioPublic.

"Podcast Esportowy" to rozmowy Patryka Steca, dziennikarza Sport.pl, nie tylko z bohaterami esportowych aren, ale również postaciami, pracującymi za kulisami tej błyskawicznie rozwijającej się branży. W trakcie rozmów nie tylko dyskutujemy na temat wyników, ale również staramy się poznać gości z innej, nieznanej do tej pory strony. Bo esport to przede wszystkim gry, emocje oraz ludzie. A każdy z nas ma swoją, ciekawą historię i każdy z nas jest inny.

"W poprzednich drużynach tego nie było"

W trakcie rozmowy Wiktor "Mynio" Kruk odpowiadał na pytania fanów. Jedno z nich było dość zaskakujące: Mynio, czemu jesteś taki potężny? - Chciałbym być jeszcze lepszy. Staram się ustabilizować swoją formę, bo jest różnie i przyzwyczajam się do iglowania (prowadzenia zespołu - przyp. red.) i zabijania. Na pewno chcę być jeszcze lepszy. Czasami coś tam strzelę, ale może być o wiele lepiej - odpowiedział gracz.

Potem wcale nie było łatwiej. Czy miał kiedyś chwile zwątpienia, związane z esportową karierą? - Wiadomo, że był gorsze momenty, gorsze okresy gdy człowiek był podłamany i chciał sobie zrobić przerwę, ale myślę, że nigdy nie myślałem, że to zła decyzja. Nie było zwątpienia - powiedział zawodnik Anonymo Esports.

Mynio w nowym zespole wciela się w rolę prowadzącego. Jest to najważniejsza pozycja w drużynie, która wiąże się również ze sporą odpowiedzialnością. Czy coś zaskoczyło Wiktora podczas pierwszych chwil z Januszem "Snaxem" Pogorzelskim i spółką? - Na pewno się domyślałem, że będziemy mieć wszyscy dużo pomysłów i od razu będzie burza mózgów. Bardzo mi się podoba, że wszyscy czują, że chcemy osiągnąć sukces i pracujemy bardzo ciężko. Mamy treningi od 10:30, czasami później, ale zawsze jest tak, że ktoś wchodzi już wcześniej na komunikator. Siedzimy sobie, rozmawiamy o grze, chillujemy. Kończy się trening, rozmawiamy, wspólnie gramy. W poprzednich drużynach tego nie było - zdradził.

W podcaście usłyszycie m.in. o tym jaki jest ulubiony klub piłkarski Mynia, na co brakuje mu czasu, kogo stara się podglądać jako prowadzący i jak układa się jego współpraca z resztą zespołu.

W intro użyto komentarze z turniejów ESL oraz DreamHack. Dziękujemy ESL Gaming za zgodę na ich użycie.