Zwycięzca Polskiej Ligi Esportowej zawalczy o grę w prestiżowym turnieju!

Polska Liga Esportowa dołączyła do struktur BLAST, w ramach których gwarantuje miejsce w eliminacjach do BLAST Premier Spring Showdown, który jest częścią cyklu z serii BLAST PREMIER z pulą nagród wynoszącą ponad 4 000 000 dolarów. Jeszcze w tym miesiącu w pięciu regionach przeprowadzone zostaną eliminacje do najważniejszych turniejów BLASTA, w których zobaczymy m.in. Astralis czy G2.

Polskie ekipy zawalczą o grę w znanym turnieju

Zwycięstwo Mad Dog's PACT w jesiennym sezonie Polskiej Ligi Esportowej nabiera jeszcze większego znaczenia. To właśnie ta ekipa weźmie udział w wiosennej edycji Fantasyexpo Cup i zawalczy o awans do BLAST Premier Spring Showdown.

- Nawiązanie współpracy z organizacją BLAST, to niezwykle ważny krok, który otwiera przed zwycięzcami Polskiej Ligi Esportowej nowe drzwi. Rozwój polskiej sceny esportowej gwarantuje profesjonalizację nie tylko w wewnętrznych strukturach, ale również umożliwia dostęp organizacjom do struktur międzynarodowych. Polska Liga Esportowa cały czas pracuje nad rozbudową ligi, dlatego już w tym sezonie Dywizja Profesjonalna zostanie zwiększona do dziesięciu drużyn, a w sezonie jesiennym kolejne dwa zespoły dołączą do rywalizacji w PGE Dywizji Mistrzowskiej - mówi Paweł Kowalczyk, CEO Polskiej Ligi Esportowej.

Dystrybucja slotów Fantasyexpo Cup fot. PLE

Oprócz drużyny Mad Dog's PACT udział w turnieju weźmie jeszcze jeden skład wyłoniony w specjalnych zamkniętych kwalifikacjach, w których udział weźmie siedem ekip z PGE Dywizji Mistrzowskiej i jedna z Dywizji Profesjonalnej. Eliminacje odbędą się 12-14 marca. Ponadto zwycięzcy następnego sezonu Dywizji Profesjonalnej uzyskają awans do piątego sezonu European Development Championship, odbywającego się na przełomie lipca oraz sierpnia.

