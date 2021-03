Obecny rok należy do nich. Nasi sąsiedzi zdominowali świat Counter Strike'a

Region CIS, czyli kraje wschodniej Europy całkowicie zdominowały rywalizację w 2021 roku. Podczas tegorocznego IEM Katowice w półfinałach widzieliśmy trzy drużyny z tego regionu, które mogą teraz z całą pewnością stwierdzić, że ten turniej był dla nich bardzo udany.

Uczeń przerósł mistrza

Wschodnia Europa to region, w którym nie brakuje wielu popularnych, a przede wszystkim świetnych zespołów. Jest Gambit, który wygrał katowicki turniej, Virtus.pro, Spirit czy NAVI, które trofeum w Spodku podnosiło rok temu. Ten rok jak na razie należy właśnie do tych ekip. NAVI, będące rosyjsko-ukraińską mieszanką, na początku tego roku zgarnęło Blast Premier: Global Final 2020. Kilka dni później ich koledzy z Virtus.pro wygrali prestiżowy cs_summit 6. W niedzielę Gambit podniosło puchar za zwycięstwo w IEM Katowice 2021.

Historia Gambit jest niezwykle ciekawa. Zespół, który dopiero co zgarnął 400 tysięcy dolarów, jeszcze niedawno tułał się po peryferiach wielkiego grania. Piątka ta broniła barw Gambit Youngsters, akademii młodych talentów Gambit, które marzyło o tym, żeby nawiązać do sukcesów drużyny z 2017 r., wygrywającej turniej rangi Major w Krakowie. Trzeba przyznać, że Rosjanie mieli wiele cierpliwości do tego składu i czekali, aż będą mogli zebrać owoce długiej i ciężkiej pracy. Młode talenty nie raz mierzyły się z polskimi zespołami i były gorsze.

Jednak rozwój Dymitrija "sh1ro" Sokolova i jego kolegów był szybszy, niż wszyscy się spodziewali. Akademia wyprzedziła pierwszy skład w światowym rankingu i utrzymała się w TOP30 przez 12 tygodni. To spowodowało, że Gambit postanowiło uznać ten skład za swoją podstawową drużynę. O słuszności tej decyzji przekonaliśmy się pięć miesięcy później. Wtedy czterej Rosjanie i ich prowadzący z Kazachstanu - Abay "Hobbit" Khasenov mogli cieszyć się z prestiżowego trofeum Intel Extreme Masters Katowice 2021.

Trzeba z przykrością podkreślić, że w polskim turnieju nie zobaczyliśmy żadnego Polaka. W fazie wstępnej z rozgrywek odpadła Wisła All in! Games Kraków, która nie dała rady między innymi z późniejszymi finalistami z Virtus.pro. Nie zanosi się prędko, byśmy mieli ujrzeć nasz rodzimy zespół w rozgrywkach tej rangi, ale istnieje szansa, że któryś z naszych graczy pojawi się na serwerze w barwach zagranicznych zespołów.

