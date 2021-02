Znana marka stworzyła gamingowe auto. To marzenie każdego gracza!

Gamers’ IS to jedyny samochód na świecie, w którym ważniejsze są silniki gier video od tego, co się kryje pod maską. Lexus zaprezentował samochód, którego współtwórcami są gracze korzystający z platformy Twitch. Z ich pomocą sportowy sedan IS stał się optymalną przestrzenią do grania.

Stworzony przez społeczność

Pomysły na idealny samochód dla gracza zostały zebrane podczas wydarzenia na żywo poprowadzonego przez popularną streamerkę Fuslie. Sesja streamingowa zebrała przed ekranami 554 000 użytkowników, którzy nie byli tylko jej widzami, lecz wzięli w niej czynny udział. Głosowali na zbiór modyfikacji obejmujących mnóstwo szczegółów – od wykończenia wnętrza z motywami z gier, przez specjalne wzory kontrolerów, aż po dobór napojów. Kiedy wszystkie decyzje co do projektu auta zostały podjęte, Lexus wspólnie ze studiem SCPS zbudował jedyny w swoim rodzaju, oparty na crowdsourcingu samochód specjalnie przystosowany do gier.

Baza Lexus IS 350 F Sport

„Społeczność Twitch stanęła na wysokości zadania. Tak jak z pasją oddaje się grom komputerowym, tak z równym zaangażowaniem zaprojektowała Lexusa IS 2021 jako sportowego sedana swoich marzeń” – powiedział Vinay Shahani, wiceprezydent ds. marketingu Lexus USA. – „Poprosiliśmy ich o pomoc w przebudowaniu Lexusa IS na idealną przestrzeń do grania i otrzymaliśmy ogromny odzew. Wspólnie stworzyliśmy jedyne w swoim rodzaju połączenie designu i osiągów – zarówno w świecie motoryzacji, jak i gamingu”.

Bazą dla konceptu stał się nowy Lexus IS 350 w wersji F Sport. Jego karoseria została pokryta winylową okleiną „Infiltrate”, którą wybrało 48 procent głosujących. W tej odsłonie auto wygląda bardzo technicznie, przypomina interfejs gier, który komponuje się z wyświetlaczem Head-up Display, tworząc widok jak w pierwszoosobowych grach zwiadowczych czy szpiegowskich.

Japoński pop art w środku

Ponad 55 procent użytkowników Twitcha biorących udział w projekcie wybrało wnętrze „Neon Tokyo”, w elektryzującej, bombardującej zmysły estetyce japońskiego pop artu. Podsufitka została pokryta przejrzystą warstwą akrylową z zatopionymi w niej żywicznymi „kroplami”, podświetlanymi programowalnymi diodami LED RGB. Daje to taki efekt, jakby samochód jechał pod światłami centrum Tokio w nocy. Za tylnymi siedzeniami umieszczono panele LED, które wyświetlają na tylnej szybie możliwe do zaprogramowania obrazy, tworząc animowaną zasłonę. Firma SCPS dodała do wyposażenia wnętrza specjalnie zaprojektowane elementy stylizacyjne. Naklejane na szyby filtry firmy Smart Tint przyciemniają wnętrze auta, aby uprzyjemnić grę.

W bagażniku samochodu umieszczono specjalnie opracowany komputer z kartą graficzną MSI Gaming GeForce i procesorem AMD. Ma elegancką, niestandardową obudowę podświetloną programowalnymi diodami LED RGB. Aby odsłonięcie samochodu wypadło spektakularnie, zamocowano w nim wytwornicę mgły i zautomatyzowane lasery RGB.

Zakrzywiony monitor i lodówka

Po stronie pasażera zamontowano system do grania zintegrowany z fotelem i zakrzywionym monitorem o wysokiej rozdzielczości. Na zakrzywiony ekran zamiast prostego zagłosowało 64 procent uczestników. Klawiaturę i mysz umieszczono na wysuwanej platformie, podobnie jak jedyny w swoim rodzaju kontroler do gier wydrukowany w drukarce 3D. Prawie połowa (42 procent) głosujących wybrała projekt kontrolera „Cyber”, w którym zastosowano metaliczną, kosmiczną szarość i ciemny turkus z neonowymi akcentami.

W konsoli centralnej znalazła się lodówka na 6 napojów, o zawartości której również zdecydowali użytkownicy Twitcha. 61 procent z nich na paliwo do grania wybrało mrożoną kawę. Cała elektronika, programowalne oświetlenie i okablowanie zostały wykonane na zamówienie.

- Społeczność i łączność to dwa filary Twitcha, na które Lexus postawił w tym projekcie. Uczestnicy naszego projektu chcą włączyć się do akcji, a dzięki ich zaangażowaniu mogliśmy wspólnie stworzyć prawdziwie wciągające doświadczenie, które celebruje ich pasję do gier. W efekcie powstał unikalny samochód do grania.

Dzieło specjalistów

Aby realizacja projektu była możliwa, firma SCPS włączyła do niego swoich 20 specjalistów, w tym artystów koncepcyjnych, projektantów, twórców modeli 3D, inżynierów, techników komputerowych i modelarzy specjalizujących się m.in. w obróbce metali. Większość z nich to także zaangażowani gracze. Budowa samochodu od powstania projektu do jego premiery trwała pięć miesięcy. Projekt Gamers’ IS stanowi część kampanii „All In” promującej nowego Lexusa IS 2021, w której Lexus zwraca uwagę na ludzi podążających za swoją pasją.

Jedną z takich osób jest Fuslie, która przeprowadziła sesję dyskusji i głosowania nad ostatecznym wyglądem i wyposażeniem Gamers’ IS. To popularna streamerka o bogatym dorobku. Zaczynała w społeczności PUBG, wzięła udział w wielu turniejach, w tym w Twitch Rivals. Znana jest także z wokalu oraz z filmów, na których eksploruje Los Angeles.

