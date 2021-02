Polacy walczą w Europie. "Mamy jeszcze dużo do przepracowania"

Zawodnicy x-kom AGO wczoraj wyszli na zero. Ekipa Jastrzębi najpierw pokonała zespół 100PG w ramach regionalnych kwalifikacji Snow Sweet Snow 2, a potem uległa LDLC 1:2. Ze zwycięstwa we wtorek cieszyła się także esportowa Wisła Kraków, która była lepsza od będącego w TOP30 rankingu HLTV SAW.

"Skupiamy się na mapie Dust 2"

Przed Wisłą All in! Games Kraków jednak jeszcze trochę pracy, aby wszystko działało na najwyższych obrotach. - Podczas bootcampu przed IEM pracowaliśmy głównie nad wdrożeniem Goofy'ego do drużyny i ułożeniem na nowo schematów gry w których będziemy czuć się komfortowo - zdradził nam Mariusz "Loord" Cybulski. - Jednocześnie budujemy map pool, dopracowujemy szczegóły taktyczne oraz grę zespołową. Wdrożenie Goofy'ego do zespołu zajmie trochę czasu. Pracujemy ze sobą dopiero 3 tygodnie, chłopaki uczą się wzajemnie swoich zachowań. Mamy jeszcze do przepracowania bardzo dużo, aby mówić o solidnym powiększeniu naszego map poolu.

A już w środę na serwerach zobaczymy dwie polskie ekipy. Najpierw o 18 wcześniej wspomniane x-kom AGO w kwalifikacjach do Snow Sweet Snow 2 zmierzy się ze SKADE, a potem o 19 po dwutygodniowej przerwie od oficjalnych spotkań do gry wróci Anonymo, którego przeciwnikiem będzie LDLC. W jaki sposób podopieczni Adriana "imd" Piepera przepracowali ostatnie 14 dni? - Ostatnio skupiamy się na mapie Dust 2. Standardowo ćwiczymy wiele rzeczy od podstaw, wspólnie. Trenujemy ustawienia, granaty i przede wszystkim komunikację. Nie wszystko mamy zrobione, ale idzie to w dobrym kierunku! - zapewnia trener.

Spotkanie x-kom AGO będzie można obejrzeć o 18 na kanale Twitch GG League. Godzinę później na serwer wyjdą Anonymo, a ich rywalizację z francuskim zespołem obejrzymy na kanale ESL.

