Nauczycielka matematyki kompletnie zaskoczyła swoich uczniów na kartkówce

Do tej pory wielu nauczycieli starało się dotrzeć do swoich uczniów poprzez gry. Słyszeliśmy o nauce logiki i programowania w Minecrafcie czy sprawdzianach w świecie popularnego niedawno Among Us. Przypadek, o którym ostatnio jest głośno miał miejsce jednak w Wietnamie.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike : Global Offensive

"Gracz trzyma w dłoni Desert Eagle'a"

Uczniowie w jednej z wietnamskich szkół musieli dość mocno się zdziwić, gdy w 40. pytaniu zobaczyli nazwę CS:GO. Na pewno kilku z nich uśmiechnęło się na myśl o swojej ulubionej strzelance. Jednak była też z pewnością część osób, która musiała nieźle się nagłowić nad prawidłową odpowiedzią.

CS:GO na kartkówce w wietnamskiej szkole fot. Reddit

35 lat i koniec! Były piłkarz Paris Saint-Germain zakończył karierę

- Gracz trzyma w dłoni Desert Eagle'a i stoi twarzą w twarz z wrogiem. Każdy wystrzelony przez niego strzał ma 50% szans na trafienie przeciwnika. Jeśli strzał jest celny, istnieje 20% szans na trafienie w głowę, które od razu zlikwiduje cel. W przeciwnym wypadku potrzeba 3 strzałów, aby zabić wroga. Jakie jest prawdopodobieństwo, że gracz zlikwiduje wroga oddając 7 strzałów? - możemy przeczytać na arkuszu.

Kompletnie zaskoczona Iga Świątek dostała wiadomość od legendy. Jej treść zachwyca

Biorąc pod uwagę, że Deagle w Counter Strike'u jest jedną z trudniejszych broni, a na dodatek na serwerach od Valve strzał, który teoretycznie powinien trafić przeciwnika, ląduje gdzieś tuż obok niego, można półżartem stwierdzić, że rozwiązanie tej zagadki jest prawie niemożliwe. Jednak jeżeli ktoś chciałby się podjąć tego zadania to możliwe odpowiedzi brzmią:

a) 75,625%

b) 87,25%

c) 85,125%

d) 78,5%

Awantura w szatni Legii Warszawa! Wszołek groził, że rozwiąże kontrakt