"Premier Polski" i Warszawa w legendarnej grze. "Muszę wygrać w imię wszystkich Polaków"

Warszawskie Stare Miasto, Pałac Prezydencki i samochód, z którego wysiada nowa postać gry Tekken 7. Postać z Polski, a dokładnie "Premier Polski"! Nie będzie to jednak Mateusz Morawiecki, bowiem twórcy gry zdecydowali, że nowa postać będzie blondwłosą kobietą.

"Muszę wygrać w imię wszystkich Polaków!" - mówi "Premier Polski", która dołączy do gry tej wiosny. Skąd taki pomysł? Jak twierdzą twórcy gry, wynika to z faktu, że w Polsce już kilkakrotnie kobieta pełniła funkcję Prezesa Rady Ministrów. Nowa postać nie będzie jednak miała wizerunku Hanny Suchockiej, Ewy Kopacz czy Beaty Szydło. Będzie to oczywiście postać w stu procentach fikcyjna.

Gra Tekken 7 jest kolejną odsłoną bardzo popularnej japońskiej serii, której pierwsza część pojawiła się na rynku już w 1994 roku, czyli 27 lat temu. Tekken 7 miało swoją premierę w 2017 roku, zarówno na konsolach (Xbox One i Playstation 4), jak i na PC.