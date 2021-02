Anonymo zagra tylko w ESL Mistrzostwach Polski. "To naturalne wyjście w tym sezonie"

Kolejny raz okazuje się, że odświeżona Polska Liga Esportowa oraz ESL Mistrzostwa Polski mogą ze sobą kolidować w kalendarzu. Co prawda rozgrywki nie toczą się dokładnie w tych samych dniach, ale zespoły chcące rywalizować w obu ligach mogą mieć problem ze znalezieniem czasu na grę w międzynarodowych rozgrywkach. Zarówno ESL Mistrzostwa Polski, jak i Polską Ligę Esportową, będziemy mogli oglądać już wiosną.

"Wiemy na co nas stać"

- Dziś finalnie podjęliśmy decyzję, że w sezonie wiosennym będziemy grali tylko w ESL Mistrzostwa Polski. Bardzo chcieliśmy grać także w PGE Dywizji Mistrzowskiej Polskiej Lidze Esportowej, jednak wczoraj otrzymaliśmy informację o możliwości gry jedynie w niższej dywizji, ze względu na brak miejsca dla nas w PGE Dywizji Mistrzowskiej. Opcją była próba rozmów z drużynami występującymi w tych rozgrywkach, jednak biorąc pod uwagę nasz terminarz i potrzebę pogodzenia dwóch lig regionalnych, uznaliśmy, że występowanie jedynie w ESL Mistrzostwach Polski będzie naturalnym wyjściem w obecnym sezonie. Potrzeba zdobycia miejsca w lidze od innej drużyny była problematyczna, a my nie mamy zamiaru handlować miejscami w lidze. Wiemy na co nas stać i co przynosimy do stołu organizatorom. Między innymi widownie, hype, historie i rywalizację - powiedział w rozmowie ze Sport.pl, Mateusz "Sówek" Kowalczyk, CEO Anonymo Esports.

- Mamy nadzieję, że w przyszłych sezonach uda się to pogodzić, bardzo chcemy wspierać lokalne turnieje, jednak na chwilę obecną jest to coś czego nie przeskoczymy. W samym ESL MP także nie gramy od razu w sezonie zasadniczym, musimy przejść drogę z zamkniętych kwalifikacji, które odbywają się w dniach 01-02.03.2021. Jest to jednak zrozumiałe, tego wymaga regulamin. Problematyczne może być to, że w tych dniach startuje też faza Main Swiss turnieju Snow Sweet Snow, jednak postaramy się pogodzić obydwa turnieje - zdradza "Sówek".

Niestety terminarz jest bardzo napięty i trudno, aby dwa tak duże turnieje odbywały się w innych okresach. - Jesteśmy już po wstępnych rozmowach z drużynami i ich przedstawicielami. Niestety harmonogramy rozgrywek są dość intensywne, jesteśmy w kontakcie z organizatorami innych rozgrywek i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań. Dodatkowo okres wakacyjny i EURO skracają możliwości przeprowadzenia turniejów - powiedział w rozmowie z nami Adam "destru" Gil, Head of Esports Polskiej Ligi Esportowej

Najbliższy mecz Anonymo Esports odbędzie już w środę, 24 lutego. Wtedy zespół trenowany przez Adriana "imd" Piepera zmierzy się z LDLC w ramach ESEA Premier.

