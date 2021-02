"To nie jest drużyna do klepania się po plecach". Nowa siła w polskim esporcie

Sport.pl został partnerem medialnym Anonymo Esports. Wspólnie będziemy przybliżać czytelnikom esport i pokazywać kulisy działania tej branży. Anonymo posiada jeden z ciekawszych składów Counter Strike: Global Offensive, graczy Teamfight Tactics, a także spore grono influencerów transmitujących m.in. na platformie Twitch.

Patryk Stec: Jak się bawić to na całego – można pomyśleć, że to ostatnio Twoje ulubione powiedzenie?

Mateusz „Sówek” Kowalczyk, CEO Anonymo Esports: Esport jest elementem branży gamingowej, czyli też rozrywkowej, więc naturalnie lubimy się tutaj bawić. A gdy dorzucimy do tego rywalizację, to mamy zabawę na całego. Tak, lubię i mam nadzieję, że osoby śledzące nasze poczynania też to lubią.

Skąd pomysł na założenie organizacji? W końcu chcesz działać na swoich zasadach?

- To nie pierwsza organizacja, która zakładam. W innych pełniłem znaczące role, miałem wpływ na rozwój wielu projektów. Teraz jednak, mając naprawdę fajnie ułożone struktury, dobranych ludzi, ułożone składy, można powiedzieć, że mam pełną dowolność działania. Jeżeli teraz coś zawiedzie, nie wypali, to pełna odpowiedzialność spadnie na mnie. A taką presję przyjmuję z pokorą, bo wiem, ile osób na mnie polega w tej chwili. Mimo wszystko patrzę optymistycznie w przyszłość.

Jaki jest Twój plan na Anonymo? Gdzie widzisz organizację na przykład za rok?

- Chcemy, aby element esportowy rozwijał się jednocześnie z influencerskim. Skupiamy się na tym, co ma wyróżnić nas na rynku. Chcemy współpracować z młodymi raperami, wschodzącymi gwiazdami, celebrytami, którzy chcą i będą częścią naszej gromadki.

Co tak naprawdę robią streamerzy w esportowych organizacjach?

- Influencerzy to serce organizacji. Chcemy mieć dużą grupę osób zaangażowaną w życie Anonymo. Będziemy skupiali się na pracy contentowej. Już teraz – o ile pozwolą warunki – planujemy wyjazd ekipy za granicę, by nagrać niesamowity content. Ale więcej będę mógł powiedzieć niebawem, jak już się wyklarują pewne fakty.

Nie ma co ukrywać, prowadzenie organizacji esportowej to nie jest łatwy biznes, a wy zaczynacie z wysokiego pułapu. Skąd finansować tak potężne przedsięwzięcie?

- W tej chwili dogrywamy pierwsze partnerstwa. Jest okej. Mamy w pełni zapewnione finansowanie na rok działalności i czas, by zapewnić sobie finansowanie na kolejne lata. Projekt nie będzie rozwijać się tylko na zasadzie dodania nowych dywizji, czy influencerów. Chcemy rozwijać go biznesowo, bo wiadomo, że organizacje mają dość okrojone strumienie dochodów. Stąd też pomysł stworzenia nowych produktów, zarówno marketingowych, jak i z innych branż, chociażby mobilnych, IT, czy edukacyjnych. Możemy tworzyć z ekspertami, którzy czerpią z organizacji esportowych.

Kiedy poznamy inwestora?

Inwestora czy inwestorów? Myślę, że niedługo KRS się zaktualizuje. Cieszę się, że oprócz pełnego wsparcia co do decyzji i wizji, to ekipa inwestująca nie planuje ingerować w nasze decyzje, a jedynie doradza. To wielki plus, że trafiliśmy akurat na takich ludzi, którzy rozumieją, jak funkcjonują organizacje esportowe, że to projekt długoterminowy i specyficzny.

Zaczęliście od ogłoszenia naprawdę silnego składu Counter Strike’a. Przy takiej piątce nie można już tylko patrzeć na polską scenę. Marzycie o TOP10 rankingu HLTV?

- Nie marzymy, ale chcemy wrócić do tego pytania za parę miesięcy. Będziemy wysoko, czujemy to w kościach. Wszystko działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Porażki po drodze nas tylko napędzają. Jak to powiedział Innocent - to nie jest drużyna do klepania się po plecach. Każda przegrana to paliwo do dawania z siebie 300 proc. na następnych treningach. Mamy ekipę, która naprawdę nie znosi przegrywać.

W przeszłości widzieliśmy już sporo ekip, które były silne na papierze. Ale zawsze czegoś im brakowało. Dlaczego Wam miałoby to się udać?

- Też je widzimy. Ale w naszym teamie jest dusza. Mamy zawodników, którzy na serwerze zostawiają serca i którzy przed treningiem i po treningu nadal myślą o CS’ie. Ich życie kręci się wokół tej gry. To nas wyróżnia. Nie ma tutaj skoku na kasę, mają zapewnione najlepsze warunki jakie mogą dostać, najlepszy sztab trenerski, atmosferę. Czasami nawet dostaną jakąś klawiaturę, czy słuchawki w gratisie.

W Q&A na waszym kanale Discord napisałeś, że będziecie musieli wybrać między ESL Mistrzostwami Polski a Polską Ligą Esportową. Wiesz już na ten moment, w którym z tych turniejów zagracie?

- Wypatrujemy na razie informacji od PLE. Nie mamy tam slota, czekamy na informacje co oferują, czy w ogóle nas chcą w przyszłym sezonie. Na pewno chciałbym tam grać chociażby ze względu na Marcina Gortata, który żyje projektem i mówił, że nagrody w tym sezonie będą jeszcze fajniejsze niż w poprzednim. Ale ESL to zawsze trampolina do jakiegoś fajnego turnieju. A to przybliża nas do celu, którym jest czołówka świata bardziej, niż wygranie ekstra kasy, czy mercedesa po drodze. Ten dylemat jest zawsze, bo obu organizatorów bardzo lubimy, ale format, jeżeli zostanie skopiowany z zeszłych sezonów, spowoduje wiele kolizji w terminarzach.

Właśnie wystartowała Ultraliga TFT, a w niej możemy zobaczyć czterech waszych zawodników. Dlaczego TFT? Jaki widzicie w tym potencjał?

- Ze względu na Jotoshe. Gość jest sam niesamowitym graczem w TFT, zna wszystkich, a wszyscy z tej społeczności znają jego. Był w stanie wyłonić najlepsze perełki, odnaleźć najbardziej perspektywicznych zawodników. Do tego żyjemy dobrze z Riot Games. Jeżeli będzie możliwość, będziemy dywizję pewnie w każdą ich grę. Ale to z czasem i na spokojnie. Idziemy w jakość. Mamy świetny skład w CS:GO, mamy światowej klasy skład w TFT, to samo tyczy się przyszłych dywizji. Chyba że ujmą nas w inny sposób.

Będziecie chcieli w nieodległej przyszłości znaleźć się w Ultralidze League of Legends?

- Zależy od możliwości pozyskania slota w offsezonie i dostępności graczy. Czy potrzebujemy LoL’a, jako organizacja? Raczej nie. Czy z Jotoshą znamy się na nim i chcemy mieć dywizje w Ultralidzę? Pewnie! Może coś z Overpow’em. Chociaż on wciąż powtarza, że nie chce grać profesjonalnie.

Na koniec, czym Anonymo zaskoczy nas w najbliższym czasie?

- Lubimy być transparentni, więc z tym zaskakiwaniem to czasem może być trudno. Ale przede wszystkim mam nadzieję, że zaskoczymy wynikami i wpływem na scenę.

