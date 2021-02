"Na Boga, co to było?! Nigdy czegoś takiego nie widziałem". "Polski Ronaldinho" ma znowu czarować

Historia Janusza Pogorzelskiego, zawodowego esportowca, rozpoczęła się ponad 10 lat temu, jednak wszystko, co najlepsze swój początek miało w 2014 roku. To wtedy Snax wraz z NEO, TaZem, byalim i Pashą dołączył do rosyjskiej organizacji Virtus.pro. To właśnie z nią najwięcej osób kojarzy Janusza i to w jej barwach polska piątka osiągała niezapomniane sukcesy. Jednak jest jedno osiągnięcie, którego nie da się zamienić na żadne trofeum. Virtusi podbili serca kibiców esportu nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Momentami byli traktowani jak gwiazdy rocka, a sam Snax przez wielu był uważany za jednego z bardziej widowiskowych zawodników na świecie. Każdy, kto z nim grał, mówi jedno: "Geniusz Counter Strike'a".

"Snax is hungry"

Wspomniany wyżej 2014 rok był jednym z ważniejszych w historii polskiego Counter Strike'a. To właśnie wtedy Polacy wygrali swojego jedynego Majora - najważniejszy turniej w kalendarzu CS:GO - ESL One Katowice 2014 (dzisiaj IEM). W finale pokonali legendarne Ninjas in Pyjamas. To właśnie w meczu przeciwko Szwedom Pogorzelski popisał się świetnym zagraniem, które sprawiło, że jedno z miejsc na mapie de_mirage zostało nazwane jego nickiem. To było również wyjątkowe 12 miesięcy dla Snaxa, który został uznany czwartym najlepszym zawodnikiem na świecie. Podobnie z resztą było rok później.

Potem również nie brakowało sukcesów. VP w 2016 roku wygrało ELEAGUE Season 1, za co organizacja zgarnęła 400 tysięcy dolarów. Ale ten okres będzie się jednak kojarzył tylko z jednym. ESL One New York 2016, mecz "Niedźwiedzi" przeciw NaVi, runda pistoletowa po zmianie stron i niesamowita akcja Snaxa, w której Polak sam pokonał czterech przeciwników, odbijając trudny do odbicia bombsite B na mapie de_cobblestone, niedostępnej obecnie w puli map turniejowych.

Słowa komentatora "The Big Apple and Snax is hungry" oraz "Guardian bye bye" każdy esportowy kibic nad Wisłą zapamięta na długo. - Na Boga, co to było?! Nigdy nie widziałem czegoś takiego - krzyczał komentator, a koledzy z zespołu aż złapali się za głowy. - To jeden z najbardziej chorych clutchy [sytuacja, gdy jeden zawodnik zostaje sam naprzeciwko kilku rywalom - dop. red.], jaką widziałem w historii CS:GO - zachwycał się drugi komentator.

Zmierzch Virtus.pro - Snax szuka wyzwań

Po pewnym czasie gra Virtusów przestała się układać. Podobnie było jeśli chodzi o samą atmosferę w zespole. W połowie 2018 roku pojawiła się jednak sensacyjna informacja - Janusz "Snax" Pogorzelski dołącza do mousesports - znanej niemieckiej organizacji. Co ciekawe, Polak wygrał wraz ze swoimi kolegami ESL One New York 2018, ale ostatecznie rozstał się z zespołem. - Wspominam tę przygodę całkiem przyjemnie jeśli chodzi o ludzi, z którymi tam grałem. Jestem pewien, że współpraca nie trwała dłużej, bo nie potrafiliśmy się dogadać co do gry i ustalone przed podpisaniem kontraktu rzeczy nie zostały należycie zrobione - wspomina dzisiaj sam zainteresowany.

Jeszcze w tym samym roku okazało się, że Virtus.pro miało dla swoich fanów wigilijny prezent. 24 grudnia ogłoszono nowy skład drużyny, a w niej znalazł się powracający po przerwie "Snax". Jednak to już nie było to samo. Cały zespół daleki był od wysokiej formy i walki z najlepszymi na świecie, mimo obecności w TOP30 prestiżowego rankingu HLTV i 16 grudnia, tuż po udanym EPICENTER 2019 ogłoszono koniec polskiego składu w rosyjskim Virtus.pro, pomimo tego, że kontrakty z zawodnikami jesienią zostały przedłużone.

Powrót na polską scenę. "Stać nas na wiele"

Pogorzelski jednak nie był długo bez pracodawcy. Już wiosną 2020 roku poinformował, że zasilił szeregi Illuminar Gaming. Z zawodnika wchodzącego na plecy wroga stał się snajperem i prowadzącym. To na jego barkach była odpowiedzialność za cały zespół, bo w końcu był najbardziej utytułowanym i doświadczonym zawodnikiem. Tam też pierwszy raz jego zawodowe drogi skrzyżowały się z Mateuszem "Sówkiem" Kowalczykiem, menedżerem zespołu CS:GO. Snaxowi w Polsce zarzucano lenistwo, plotkowano, że jeszcze, gdy grał w składzie ex-Virtus.pro nie potwierdził występu zespołu w kwalifikacjach do Flashpointa (rozgrywki), gdyż po prostu zaspał, co nie było prawdą. Przerwę na początku zeszłego roku Janusz wykorzystał jednak na rozwiązanie swoich problemów zdrowotnych i przygotowanie do powrotu.

Illuminar Gaming w nowym składzie nie potrzebowało wiele czasu, aby pokazać swoją moc. Wygrana w trzecim tygodniu turnieju Eden Arena: Malta Vibes, a jesienią zwycięstwo w ESL Mistrzostwach Polski było potwierdzeniem, że w tym zespole drzemie potencjał. W grudniu jednak pojawiła się informacja, że cała piątka została posadzona na ławce rezerwowych. Okazało się, że koniec tamtej drużyny był początkiem kolejnej - Anonymo Esports, założonej przez Mateusza "Sówka" Kowalczyka. Skład Illuminar z Anonymo łączą osoby Snaxa oraz trenera drużyny, Adriana "imd" Piepera. Sam Pogorzelski o nowym składzie mówi dość lakonicznie, ale z charakterystyczną pewnością siebie: "Uważam, że obecny skład Anonymo wygląda solidnie i liczę, że stać nas na wiele." Jedno jest pewne, powstała mocna drużyna, którą z pewnością stać na zdominowanie polskiej sceny i walkę w europejskich rozgrywkach.

Jest osobą, która emanuje pewnością siebie

Osoba z doświadczeniem Janusza "Snaxa" Pogorzelskiego mogłaby mieć problem, współpracując z trenerem, który przecież osiągnął wyraźnie mniej od niego. Jednak w tym przypadku nic takiego nie ma miejsca. Obaj panowie dobrze się dogadują, a relacja na linii zawodnik - trener jest jak najbardziej na profesjonalnym poziomie.

- Jeżeli miałbym wybrać jedno słowo, które opisuje Snaxa, to jest to 'unikatowy'. Jest osobą, która emanuje pewnością siebie, a jego niezachwiany spokój i aura przechodzą na resztę zespołu. Rzadko kiedy czuć od niego jakiekolwiek negatywne emocje. Nie spotkałem jeszcze zawodnika, który z takim dystansem podchodzi do wszystkiego. Ale w dobrym tego znaczeniu. Nie załamuje się przegranymi, ale po wygranej jest najszczęśliwszy na świecie. Wie, że nie zawsze można wszystko wygrać i tłumaczy to swoim zachowaniem kolegom z zespołu. To niedoceniony aspekt. Oczywiście idzie za tym ciężar, który musi unosić IMD, niespotykany autorytet, który generuje Janusz, jest czymś, z czym to właśnie Adrian musi codziennie zwalczać i się przeciwstawiać. Jednak w tym ułożeniu teamu, który mamy, wszyscy czerpią i rozwijają się dużo szybciej, niż by się mogło wydawać. Każdy zyskuje, a Janusz jest jedną z ważniejszych zębatek w tym mechanizmie - zdradza Mateusz Kowalczyk, CEO Anonymo Esports.

Janusz "Snax" Pogorzelski na scenie funkcjonuje już ponad 10 lat. Na pytanie czym różni się Snax z Anonymo od Snaxa z Virtus.pro odpowiada: "Krótko i na temat - doświadczeniem". Trudno nie przyznać mu racji. Właśnie to doświadczenie może pomóc jego zespołowi nawiązać walkę z czołowymi drużynami na świecie jeszcze szybciej, niż wszyscy się spodziewamy. Na pewno Snax jest nadal głodny sukcesów, a te osiągane z polskim zespołem, grającym w polskiej organizacji, smakują najlepiej.