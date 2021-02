Razem w rozłące - najlepsze gry do rozgrywki z innymi w trakcie tegorocznych Walentynek

Nadszedł rok 2021, a wraz z nim nowa era wirtualnych Walentynek. Podczas gdy większość z nas cały czas pozostaje w domach, znacznie trudniej jest spędzić nam czas z ukochanymi. Na ratunek przychodzą gry komputerowe, dzięki którym możemy dzielić się uczuciami z naszymi wybrankami, przyjaciółmi czy rodziną.

Gamingowe Walentynki

Stałe poszukiwanie wspólnych zajęć w czasie, w którym nie zawsze możemy być razem, może być momentami przytłaczające. Wideopołączenia, czy proste atrakcje, jak quizy online, np. takie na Zoomie, swoje korzenie zapuściły w ubiegłym roku i teraz nie sprawiają już tyle radości. Tę za to łatwo odnaleźć we wspólnym graniu – gry komputerowe dzięki swojej interaktywnej naturze zapewniają dobrą i innowacyjną zabawę, które pozwala nam utrzymywać, a może nawet nawiązywać więzi zdalnie – poziom zaawansowania i umiejętności nie ma na to żadnego wpływu.

„Gry komputerowe od dawna udowadniają, że są w stanie tworzyć społeczności i wirtualnie zbliżać ludzi. Patrząc na to zjawisko z szerszej perspektywy, gry są w stanie łączyć miliony z nas dzięki rozgrywkom online. Z kolei z indywidualnego punktu widzenia, jesteśmy w stanie budować długotrwałe przyjaźnie, a nawet związki, które swój początek mają we wspólnej rozgrywce” – mówi Jessany Van’t Hoff, Head of Global Gaming Partnerships w HyperX. „W tych wymagających czasach, to właśnie to jest celem naszej kampanii Be My Player 2 – chcemy pomóc innym budować tę nić porozumienia przez granie”.

Dlatego, niezależnie od tego czy jesteś doskonałym budowniczym, gotowym tworzyć całe światy w Minecrafcie szukasz chwili relaksu w trakcie odwiedzin na wyspie znajomego w Animal Crossing czy nawet szukasz odrobiny rozrywki w lobby ze znajomymi w Fall Guys, mamy propozycję 6 gier, które pomogą Wam pozostać w kontakcie podczas tych Walentynek:

1. Animal Crossing

Prawdopodobnie jedną z największych niespodzianek ubiegłego roku, które skutecznie oderwały nas od pandemii i zamknięcia w domach, jest relaksujące Animal Crossing. Wspólne, niewymagające budowanie wysp dało nam doskonałe miejsce do ucieczki i odskoczni od szaleństwa dnia codziennego. W końcu, co jest lepsze niż łowienie ryb, łapanie robaczków i… spłata naszych licznych długów u Toma Nooka.

Od czasu swojej premiery Animal Crossing wypełnione było licznymi wydarzenia opartymi na aktualnych świętach i nadchodzące Walentynki nie są wyjątkiem. Już teraz można zakupić kwiaty w kształcie serca i pudełka czekoladek, którymi możemy ozdabiać nasze wysypy, aby zaprezentować je ukochanym podczas ich następnej wizyty. A może warto wysłać im taki upominek bezpośrednio? Nawet jeśli nie chcecie przyzdabiać swojej wyspy różem i czerwienią, wspólne spędzanie czasu na wyspie to doskonałe rozwiązanie na pozostanie w kontakcie.

2. Minecraft

To pozycja dla tych, którzy chcą wyżyć się kreatywnie podczas Walentynek, ale też dla tych, którzy umieją wykazać się cierpliwością, bo nieuniknionym jest to, że prędzej czy później ktoś postawi blok ziemi w nieodpowiednim miejscu. Limit możliwości na wyrażenie swojej kreatywności w Minecrafcie jest właściwie nieograniczony – czy zdecydujecie się na zbudowanie gigantycznego serca dla swojego ukochanego czy obdarujecie go pojedynczą różną, liczy się wspólna przygoda. Oczywiście, jeżeli zależy Wam na zrobieniu prawdziwego wrażenia, w sieci znajdziecie mnóstwo pomysłów i projektów na wspaniałe budowle Walentynkowe, których autorstwo oczywiście przypiszecie potem sobie.

3. Tabletop Simulator

Cechą charakterystyczną gier planszowych jest to, że wywierają na nas emocje – wystarczy pomyśleć o tym ile plansz Monopolu zostało zdewastowanych, gdy jeden z graczy zbliżał się do bankructwa. Jedno jest pewne, planszówki od pewnego czasu przeżywają absolutny renesans, nawet w czasie, kiedy nie możemy się zawsze spotkać. Ten mankament rozwiązał Tabletop Simulator. Przy pierwszym pobraniu, gra oferuje kilka klasycznych gier, jak szachy czy tryktrak, jednak niezliczone mody i DLC oferują ogromne biblioteki gier, które tylko czekają na odkrycie. Czy chcesz zbierać surowce w Catanie? Czy może przemierzać mroczne lochy w epickim Gloomhaven? A może po prostu pośmiać się z absurdów Karty przeciwko ludzkości? Wszystko to jest dostępne w Tabletop Simulator. I nie martwcie się – o możliwości wywrócenia planszy też pomyślano.

4. Fall Guys

60 osób rozpoczyna rozgrywkę, zwycięzca jest tylko jeden – oto zarys rozgrywki wielce popularnej gry Fall Guys. Na przestrzeni kilku rund, powoli eliminujesz konkurentów aby na końcu korona trafiła właśnie na Twoją głowę. To doskonała pozycja dla graczy bardziej casualowych, która oferuje intuicyjne sterowanie i wiele chwil wypełnionych śmiechem. Dołączenie ze swoją grupą zwiększa szanse na wygraną jednego z Was, a nawet jeśli któreś z Was poniesie porażkę, dalej będzie mogło dopingować jedną z pozostałych fasolek z Waszej drużyny.

5. Overcooked 2

Czas poddać przyjaźnie i związki prawdziwej próbie. Wasza grupa musi działać wspólnie w jednej z najbardziej stresujących kuchni na świecie. Będziecie zmuszeni koordynować działania, starając się pogodzić gotowanie, wydawanie i zmywanie. Komunikacja jest kluczem do efektywności, bez niej Wasi mali kucharze skazani będą na zderzenia, utratę zniecierpliwionych klientów, a w końcu – porażkę. Overcooked 2 to trudny kąsek do zgryzienia, jednak uczucie kiedy uda Wam się wspólnie osiągnąć cel jest tego warte.

6. Mario Kart

Czy jakakolwiek lista opowiadająca o wspólnym graniu jest kompletna bez Mario Kart? Cieszące się niebywałą popularnością kolorowe wyścigi gokartów stanowią fundament grupowej rozgrywki zarówno lokalnie, jak i online. Groteskowe postacie znane z ukochanych gier i malownicze trasy, na których rywalizują, są przystępne do graczy na każdym poziomie i gwarantują wspaniałą rozgrywkę dla wszystkich uczestników. Zmierzcie się ze sobą w bezpośrednim wyścigu, który wyłoni najlepszego kierowcę. Nie liczcie jednak na przebaczenie, jeżeli będziecie odpowiedzialni za trafienie niebieską skorupką tuż przed linią mety!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kampanii HyperX „Be My Player 2” odwiedź stronę hyperxgaming.com.

