Startuje IEM Katowice 2021! Kto gra? Gdzie i kiedy oglądać ESL Pro Tour (EPT) Masters Championships?

Organizatorzy IEM Katowice 2021, w którym pula nagród wynosi nawet 1 000 000 dolarów przedstawili szczegóły tegorocznego turnieju. Wydarzenie łączy wszystkie turnieje ESL i DreamHack dla najpopularniejszych tytułów esportowowych. Wiadomo także, że ze względu na pandemię koronawirusa gracze w całości będą ze sobą rywalizować online.

- IEM Katowice to wyjątkowy moment dla fanów esportu na całym świecie, a rok 2021 zapowiada się niezwykle. Z uwagi na trwającą pandemię, turnieje odbędą się online, ale ciężko pracowaliśmy, aby zapewnić fanom jak najlepsze wrażenia ze śledzenia transmisji - powiedział Michał "Carmac" Blicharz, VP Game & Product Design w ESL - Nie możemy się również doczekać, aby pokazać historię Katowic, które w ostatnich latach wyrosły na stolicę esportu - dodał.

IEM Katowice 2021 w pełni zdalnie! Gdzie i kiedy odbędą się poszczególne etapy rozgrywek?

Najwięcej ze wszystkich uczestników turnieju ma do wygrania zwycięzca IEM Katowice 2021 w CS:GO. Łącznie w turnieju udział wezmą 24 drużyny z całego świata, które będą rywalizować na jednym europejskim serwerze. Mecze będą rozgrywane z ośrodków treningowych. Rozgrywki Counter Strike'a: Global Offensive, w których pula nagród wynosi milion dolarów podzielono na trzy etapu:

Play-in (od 16 do 17 lutego) Faza grupowa (od 18 do 21 lutego) Play Offs (od 26 do 28 lutego)

Mistrz zdobędzie tytuł ESL Pro Tour Championship oraz tytuł nieoficjalnego mistrza świata. W turnieju IEM Katowice 2021 w CS:GO udział wezmą m.in. Astrails, Team Liquid, Evil Geniuses, Natus Vincere, mousesports i Fnatic. W fazie play-in zobaczymy Wisłę All in! Games Kraków, która do rozgrywek awansowała bezpośrednio z ESL Mistrzostw Polski.

W tym samym czasie odbywać się będą rozgrywki, które zakończą StarCraft II ESL Pro Tour. Pula nagród jest tu zdecydowanie niższa. Do wygrania jest 250 tys. dolarów oraz jedyna w życiu możliwość zdobycia trofeum IEM Katowice 2021. Turniej rozpocznie się 20 lutego, a udział w nim weźmie 36 zawodników, w tym jeden Polak - Mikołaj "Elazer" Ogonowski z x-kom AGO.

IEM Katowice 2021 zakończy turniej Warcraft III: Reforged ESL Pro Tour, rozegrany w ramach DreamHack WC3 Regional Championship. Zawody odbędą się w dniach 4-7 marca, a pula nagród wynosi 100 tys. dolarów.

ESL Pro Tour (EPT) Masters Championships. Gdzie oglądać tegoroczne zmagania najlepszych esportowców na świecie?

Tegoroczny turniej IEM Katowice będą transmitowane wyłącznie w serwisie Twitch. Polską transmisję turnieju CS:GO oglądać będzie można na kanale ESL_CSGO_PL. W planach przewidziane są spotkania, konferencje prasowe online (rozmowy z drużynami CS:GO i Starcraft II) czy dwa panele ESL Gaming poświęcone roli i dziedzictwu Katowic w esporcie. Dla kibiców przygotowane zostaną także pokoje-wideo dla kibiców, gdzie fani będą mogli dopingować swoje ulubione drużyny podczas akcji. Pozostałe informacje oraz harmonogram wydarzeń zostaną podane w późniejszym terminie.