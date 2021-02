Zamknięcie granic wywołało problemy w esporcie. "Czekaliśmy z niecierpliwością"

Tegoroczny Six Invitational miał się odbyć offline, czyli gracze mieli przyjechać do Paryża, gdzie rywalizacja odbywałaby się z jednego studia. Okazuje się, że z powodu obostrzeń wprowadzonych przez francuski rząd, nie ma szans, aby turniej w najbliższym czasie odbył się w takiej formule, nawet przy zastosowaniu bardzo surowych środków sanitarnych.

"Czekaliśmy z niecierpliwością"

Ubisoft, producent gry, jest w trakcie poszukiwań nowego terminu dla popularnego turnieju. - Dla nas Six Invitational to święto społeczności Siege, wymagające, aby mecze były prawdziwie międzynarodowymi rozgrywkami. Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na pojedynek regionów i zakończenie wyścigu o Six Invitational, w którym w sezonie 2020 brały udział wszystkie zespoły w każdym z regionów. Ze względu na lokalizację serwerów i aby zapewnić najwyższą uczciwość rywalizacji, turniej może się odbyć tylko wtedy, gdy zespoły będą przebywać w tej samej, fizycznej lokalizacji - możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu.

W turnieju miały wziąć udział tan znane organizacje jak G2 Esports, MiBR, Virtus.pro, Ninjas in Pyjamas czy Cloud9. Ostatni wielki turniej Rainbow Six Siege odbył się w listopadzie zeszłego roku. Wtedy Team SoloMid pokonał w finale November Six Major ekipę Spacestation Gaming 3:1. Zwycięzcy zgarnęli 62,5 tys. dolarów. Co ciekawe, zespoły te spotkały się już wcześniej w finale górnej drabinki. Wtedy górą było Spacestation.

Nie wiadomo jeszcze kiedy odbędzie Six Invitational 2021. Jedno jest pewne - organizatorzy będą chcieli, aby z powodów technicznych wydarzenie odbyło się offline.

