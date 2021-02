Darmowa FIFA w Polsce. EA Sports przeprowadza ofensywę

EA ma wyłączność na europejskie puchary już od odsłony FIFA 19. Najwyraźniej obie strony były bardzo zainteresowane dalszą współpracą, co zaowocowało przedłużeniem licencji. Oznacza to, że w kolejnych częściach będziemy mogli zagrać w Lidze Mistrzów czy też Lidze Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

- Naszą wizją jest stworzenie najbardziej autentycznego, przyjemnego i towarzyskiego doświadczenia piłki nożnej poprzez udostępnienie naszych gier na większej liczbie urządzeń, w większej liczbie krajów i wśród większej rzeszy fanów na całym świecie. EA SPORTS nieustannie przekształca sposób, w jaki fani konsumują sport, zmieniając piłkę nożną z pasywnego i zaplanowanego zawczasu doświadczenia w interaktywne, dostępne w każdej chwili przeżycie. Jest to gra całego świata, a w EA SPORTS robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jeszcze bardziej połączyć graczy, sportowców, kluby i ligi, aby rozwijać miłość do piłki nożnej w każdym zakątku na Ziemi - powiedział DJ Jackson, wiceprezes EA SPORTS Brand

Dwóch Polaków zagra w eClub Brugge. "Chcę spróbować czegoś innego"

EA Sports wierzy, że dzięki otwarciu na 15 nowych państw, które będą mogły korzystać z bezpłatnej wersji gry FIFA, uda się rozszerzyć bazę graczy o około 80 milionów osób. Ponadto producent informuje, że w przygotowaniu jest również sześć nowych wersji gry na urządzenia mobline zawierające nowe sposoby rozgrywki dla każdego. Dla EA jest to szczególnie ważne, ponieważ przynosi im największe zyski.

Innocent i Kylar najlepszym duetem. Weterani także zaszli daleko!

Zlatan Ibrahimović główną przyczyną problemów

Tak duża ofensywa EA Sports może mieć swoje podłoże w aferze, jaką wywołał jakiś czas temu Zlatan Ibrahimović. Szwed w swoich mediach społecznościowych wyraził niezadowolenie z tego, że w grze FIFA wykorzystywany jest jego wizerunek, pomimo tego, że nie wyraził na to żadnej zgody. Wcześniej z gry zniknęła drużyna Juventusu z uwagi na to, że podpisała umowę z największym rywalem, czyli serią Pro Evolution Soccer. Po interwencji Zlatana także kilku innych zawodników przyłączyło się do niego i poparło go w jego dążeniach. Jeżeli rzeczywiście piłkarze zbuntują się i zaczną wysyłać pozwy do EA, może się okazać, że z kolejnej odsłony zniknie kilku znanych zawodników. Może to zepsuć bardzo dobre wyniki sprzedaży serii FIFA, które osiągnęły aktualnie około 325 milionów egzemplarzy na całym świecie.