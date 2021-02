Dwóch Polaków zagra w eClub Brugge. "Chcę spróbować czegoś innego"

Do znanego belgijskiego klubu trafili Mateusz "matty" Kołodziejczyk i Mateusz "n0tice" Wolniak. Ten pierwszy grał w przeszłości m.in. w Izako Boars, zaś drugi reprezentował Łomżę 0,0% Cyberwolves.

"Chcę spróbować czegoś innego"

- Z dniem dzisiejszym oficjalnie zostaje graczem eClub Brugge! Zdecydowałem się zostawić nasz "CS-owy naród" aby spróbować czegoś nowego, czegoś z innymi wyzwaniami, innym językiem, inna mentalnością i inna rolą. Jestem bardzo zmotywowany, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i aby nauczyć się nowych rzeczy w nowej roli - napisał na swoim fanpage'u na Facebooku wyraźnie podekscytowany "n0tice".

Oprócz wyżej wymienionej dwójki, w składzie znaleźli się Steven "Stev0se" Rombaut, Robin "simix" Bynens oraz Richard "ritchiEE" Mestdagh. Są to mniej znani zawodnicy dla większości polskich kibiców. Do połowy listopada reprezentowali LowLandLions działającą w regionie Beneluksu. Na pożegnanie z organizacją wygrali ESL Benelux Championship, co pokazuje, że w składzie Club Brugge może drzemie potencjał.

Pierwszy mecz polsko-belgijskiego składu będziemy mogli obejrzeć już 11 lutego. Wtedy Club Brugge weźmie udział w wiosennym, pierwszym sezonie Elite Series, w którym pula nagród wyniesie 15 tysięcy euro.

Skład Club Brugge eSports:

Steven "Stev0se" Rombaut

Robin "simix" Bynens

Richard "ritchiEE" Mestdagh

Mateusz “"matty" Kołodziejczyk

Mateusz “"n0tice" Wolniak

