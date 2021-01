Innocent i Kylar najlepszym duetem. Weterani także zaszli daleko!

W puli turnieju CS:GO znalazło się 50 tysięcy złotych. Wśród zaproszonych duetów byli m.in. Filip "NEO" Kubski i Wiktor "TaZ" Wojtas czy Janusz "Snax" Pogorzelski i Jarosław "Pasha" Jarząbkowski. Jednak to Innocent oraz Kylar okazali się najlepsi.

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike : Global Offensive

"Pierwsze trzy rundy grałem bez myszki"

Przez pierwszy, bardzo długi dzień turnieju przebrnęły cztery ekipy. Innocent i Kylar, GruBy i Markoś, Michu i Dycha oraz Pasha i Snax. Ostatni duet nie był faworytem do wyjścia z grupy, ale pokazał, że mimo to, iż już kilka lat minęło od ich wspólnej gry, to potrafią jeszcze razem młodszych kolegów pokonać.

Półfinałowa rywalizacja wyłoniła dwóch finalistów. Innocent i Kylar zmierzyli się z GruBym i Markosiem, których droga do turnieju wiodła przez otwarte kwalifikacje. Mimo to, dotarli aż do samego finału i walczyli o główną nagrodę. Tam niestety najpierw przegrali na aim mapie, a następnie na Inferno. Chociaż trzeba przyznać, ze emocje towarzyszyły wszystkim do końca, bo o wyniku drugiej mapy zadecydowała dogrywka.

Co ciekawe, duet z Anonymo niezbyt lubi grać na tej mapie - Pięć procent winrate'u na Inferno przez cały rok bardzo na to wpłynęło - śmiał się po meczu Kacper "Kylar" Walukiewicz. W dobrym humorze był również Paweł "innocent" Mocek, który sobie zażartował, że pierwsze trzy rundy zagrał bez myszki.

Trzecie miejsce trafiło do Michała "Michu" Mullera i Pawła "Dycha" Dychy, a tuż za podium znaleźli się już wcześniej wspominani Pasha i Snax. x-kom Dell 2v2 Showdown to pierwszy od dawna turniej offline w polskim Counter Strike'u. Zainteresowanie oficjalną transmisją, która była śledzona w niektórych momentach prawie przez 10 tysięcy widzów, pokazuje jak bardzo esportowej społeczności brakowało tego typu wydarzeń.

