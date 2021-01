Dwukrotny mistrz świata w piłce ręcznej wchodzi w świat esportu. Imponujący życiorys

Poprzednio, przez osiem lat, pełnił podobną rolę w drużynie piłki ręcznej PSG, która w tym czasie sięgnęła po 17 tytułów i pobiła wiele krajowych oraz międzynarodowych rekordów.

"Szukaliśmy zawodowych sportowców z doświadczeniem"

- Wiele czynników wpływa na wyniki zespołów - duch drużyny, kondycja, zdrowie psychiczne. Jednak najważniejsze jest to, że nasi zawodnicy są przekonani, że dzięki temu będą lepiej grać zarówno indywidualnie jak i jako zespół. To moja pierwsza praca w esporcie i jestem pod ogromnym wrażeniem marki Team Vitality i infrastruktury jaką posiadają. Jestem bardzo podekscytowany nowym wyzwaniem, jakim będzie przeniesienie mojego doświadczenia w budowaniu struktur wokół profesjonalnych sportowców do świata esportu - powiedział Martini.

- Szukałem byłych zawodowych sportowców z doświadczeniem w zarządzaniu i cieszę się, że znalazłem kogoś z tak imponującym życiorysem jak Bruno. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć co wniesie do Team Vitality - mówi Fabien "Neo" Devide, prezes i współzałożyciel organizacji.

Vitality ma swoją siedzibę w Paryżu. W tym samym mieście mieszka również Bruno Martini. Nowy dyrektor generalny będzie zatem dojeżdżać ze stolicy Francji do Berlina, aby widzieć występy zespołów League of Legends w ligach LEC oraz LFL. Będzie również podróżował wraz z zespołem Counter Strike'a, który gra w większości najważniejszych turniejów w całym sezonie.

