Zawodnicy Wisły Kraków zagrają w klubowych mistrzostwach świata! Są w światowej czołówce

Scena FIFA nadal ma się bardzo dobrze. Szczególnie cieszy, że sukcesy zaczynają osiągać polscy zawodnicy reprezentujący organizacje z naszego kraju. To będzie pierwszy finałowy turniej FIFA eClub World Cup, w którym zobaczymy polską organizację.

Wielki sukces Polaków. Żadna polska ekipa tego wcześniej nie dokonała

W czwartek duet z Krakowa pokonał francuski zespół Betclic Apogee. To właśnie ta wygrana pozwoliła im się cieszyć z awansu do jednego najważniejszych turniejów w całym roku. Cyanide pokonał po zaciętym pojedynku Portugalczyka Goncalo "RastaArtura" Pinto 3:2, zaś bejott okazał się lepszy od Lucasa "DaXe" Culilleriera, któremu wbił dwie bramki, kończąc mecz z czystym kontem.

Do tej pory tylko dwóch Polaków grało na FIFA eClub World Cup. Rok temu był to Damian "damie" Augustyniak, reprezentujący wtedy barwy AS Roma, a w finałach FIFA 18 mogliśmy podziwiać Kamila "Riptorka" Soszyńskiego, grającego w Method.gg.

Do tej pory żadna z polskich organizacji esportowych nie awansowała do finałów FIFA eClub World Cup. Turniej rozpocznie się pod koniec lutego. O tym jak działa esportowa sekcja Wisły Kraków możecie przeczytać tutaj.

