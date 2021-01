Tysiące kierowców mogło poczuć się jak Robert Kubica. Zainteresowanie przerosło organizatorów

Wyścig jest wirtualny, ale dawka ścigania taka sama jak w prawdziwym: doba. A start – tradycyjnie - na tydzień przed właściwą rywalizacją kierowców. Gdy Robert Kubica i jego partnerzy z zespołu High Class Racing rywalizowali tydzień temu w wyścigu kwalifikacyjnym do Daytona 24, a simracerzy, czyli ścigający się w symulatorach online, mieli swoją 24-godziną walkę na platformie iRacing.

Wyścigi simracingowe przyciągnęły wielkie nazwiska ze świata motorsportu

Organizatorzy w tym roku przygotowali dwa terminy rozpoczęcia wyścigu – o 2:00 czasu polskiego oraz 14:00. Wszystko po to, aby pomieścić wszystkich zainteresowanych wirtualną Daytoną. To jeden z najważniejszych wyścigów długodystansowych w roku, przygotowania simracerów rozpoczęły się wiele dni wcześniej. To już od dawna nie jest tylko zabawa, kierowcy jeżdżą w barwach esportowych zespołów, niektóre z nich założyli znani kierowcy. Przemysław Lemanek, jeden z najlepszych polskich simracerów, reprezentuje R8G Esports, założony przez kierowcę Formuły 1 Romaina Grosjeana. Niektórzy ze słynnych kierowców sami stają do wirtualnej rywalizacji. W tym roku w Daytonie ścigali się m.in. Fernando Alonso, w zespole z Rubensem Barrichello, i Max Verstappen. Wszyscy trzej coraz częściej pojawiają się w wyścigach wirtualnych. Holender już w przeszłości odnosił w nich sukcesy, wygrał 24-godzinny wyścig na torze Spa-Francorchamps.

- Ja przygotowania zacząłem trzy tygodnie przed wyścigiem. Początkowo to było kilkadziesiąt okrążeń dziennie. Żeby nieco się wjeździć w tor. W ciągu ostatnich dwóch tygodni zrobiłem ponad 900 okrążeń. W ostatnim tygodniu przejeżdżałem około stu okrążeń dziennie – mówi Lemanek. - Dostawałem dane do przetestowania, np. potrójny stint na jednych oponach, czy stint z oszczędzaniem paliwa do określonego - tłumaczy. Stint to przejazd pomiędzy wizytami w alei serwisowej.

Na starcie byli też inni czołowi polscy simracerzy – w tym kierowcy zespołów Triton Racing, Carbon Simsport – ale większość polskich ekip w tym roku musiała odrabiać straty po zderzeniach na torze, zmuszających do naprawy aut i kosztujących cenne minuty. W wyścigach długodystansowych zwykle dochodzi do wielu kolizji. Niech z nich kończą się przymusem wycofania auta z dalszej jazdy, z powodu zbyt dużych uszkodzeń.

Zainteresowanie przerosło możliwości organizatorów. Serwer nie wytrzymał obciążenia

Zainteresowanie tegoroczną Daytoną online przerosło wszelkie oczekiwania. O godz. 2:00 czasu polskiego do startu przystąpiło blisko 600 zespołów, czyli ponad dwa tysiące zawodników. O 14:00 czasu polskiego, podczas głównej sesji, transmitowanej w największych kanałach esportowych, udział chciało wziąć ponad 2,5 tys. zespołów – ponad 6 tys. kierowców. Chciało, bo serwery iRacing nie wytrzymały takiego obciążenia. Rywalizacja, po wielkich problemach przy ponownej próbie zapisów, wystartowała z blisko pięciogodzinnym opóźnieniem.

Co jest potrzebne, aby móc rywalizować w iRacing? Wystarczy zarejestrować się na stronie iracing.com, wykupić abonament (wybierając jedną z wersji: 1 miesiąc, 3 m-ce, rok lub dwa lata, kosztujące odpowiednio 13, 33, 110 lub 199 dolarów + VAT). Otrzymuje się dostęp do wielu darmowych aut i torów. Ale by móc wystartować w wyścigu endurance, należy zakupić dodatkowo auto i tor (odpowiednio 12 i 15 dolarów + VAT). Potem pozostanie już tylko uzyskanie odpowiedniej licencji, czyli przejechanie odpowiedniej liczby wyścigów bez incydentów (wyjazdów poza tor i kolizji z rywalami). IRacing powstał w 2008 r., więc wymagania sprzętowe nie są wysokie, wystarczy komputer/laptop ze średniej półki.

Na początek przygody z simracingiem potrzebny jest podstawowy zestaw – kierownica z pedałami. Jego cena zaczyna się od ok. 700 złotych (Thrustmaster T150). Jeśli ktoś chce jeździć wirtualnie na profesjonalnym poziomie, musi zadbać o kierownicę z wysokiej półki – to są już koszty liczone w tysiącach złotych.

Jak wyglądają zapisy? W sytuacji, gdy mamy już odpowiednią licencję, tor i samochód, wystarczy skompletować skład, liczący co najmniej 2 kierowców. A potem wystarczy na pół godziny przed rozpoczęciem wyścigu zapisać się do sesji za pośrednictwem strony internetowej lub w aplikacji. Po zapisaniu, wchodzimy na serwer i czekamy na start rywalizacji. Zaczyna się krótkim treningiem, a następnie sesją kwalifikacyjną. Każdy zespół ma wówczas 8 minut na pokonanie 2 okrążeń mierzonych, decydujących o ustawieniu na starcie. Po nich rozpoczyna się właściwa rywalizacja.

Szaleństwo na punkcie wyścigów endurance

Patrząc na poprzednie wyścigi długodystansowe nietrudno było przewidzieć, że liczba chętnych będzie rekordowa. Podczas ubiegłorocznego wyścigu 24h Le Mans ścigało się ok. 5,5 tys. kierowców. Każdy kolejny wyścig endurance bije rekord popularności.

Skąd wzięło się w simracingu to szaleństwo na punkcie jazdy długodystansowej? - To doskonała okazja, aby znaleźć sobie kompanów do wspólnej jazdy. Wymusza inne podejście do rywalizacji. Indywidualnie można jechać wyścigi 60- czy 90-minutowe. W wyścigach endurance trzeba połączyć siły. Dzielić sukcesy i porażki. Odpowiada się nie tylko za siebie. Poza tym w świecie motorsportu takie wyścigi Daytona 24h czy 24h Le Mans są najbardziej prestiżowymi, to działa na wyobraźnię również w simracingu – mówi nam Wojciech Malaca, komentator i kierowca simracingowy.

Wyścig długodystansowy to zabawa zespołowa, choć oczywiście w simracingu nie potrzeba tak wielkiego zespołu jak na prawdziwym torze. - W przypadku ścigania wirtualnego wystarczą cztery osoby, aby móc wystawić samochód do wyścigu, odpowiednio dobrać ustawienia auta, podzielić jazdę pomiędzy kierowców, decydować o strategii na wyścig. W wyścigach realnych potrzebny jest sztab analityków, inżynierów wyścigowych, mechaników. A z drugiej strony: przez to, że te zespoły są mniejsze, to ściganie wirtualne zmusza do robienia kilku rzeczy jednocześnie, bo właściwie wszystko jest na głowie samych zawodników – dodaje Malaca. Najlepszym przykładem, że nie trzeba budować wielkich zespołów, jest choćby Max Verstappen. Holender chciał przejechać w tym roku Daytona 24h z tylko jednym partnerem – Danim Juncadellą.

- W takim wyścigu może wystartować właściwie każdy. Wystarczy mieć jednego partnera w zespole, żeby spróbować przejechać cały wyścig. Warto też wcześniej zaaklimatyzować się nieco w wirtualnych wyścigach długodystansowych, sprawdzając się choćby w wyścigach 3-godzinnych czy 6-godzinnych. Żeby poznać warunki, nauczyć się robienia zmian – kończy Wojciech Malaca.

Zmiany kierowców odbywają się tylko w alei serwisowej – to nie różni się niczym od wyścigów na torze. Wystarczy, że kierowca, który był w samochodzie, opuści go, a kolejny wsiądzie do auta w jego miejsce (w wirtualnym wyścigu - klikając w tym celu odpowiedni przycisk). W tym czasie samochód przechodzi także podstawowy serwis – zmienia się opony i tankuje paliwo. Podczas wizyty w alei serwisowej usunięte mogą zostać także podstawowe uszkodzenia. Jeśli uszkodzenia są poważniejsze, auto jest „mrożone” na kilka/kilkanaście minut (w tym czasie system nie pozwala na wyjazd na tor).

W kwestii zmian kierowców, wiele zależy od strategii. Jeszcze przed wyścigiem ustala się podział stintów – to, który kierowca jedzie podczas której zmiany i jak długo one trwają. Standardowym podziałem jest jazda na dwa stinty – czas między dwiema kolejnymi wizytami w alei serwisowej po paliwo. Jeśli jednak warunki na to pozwalają, można tę zmianę wydłużyć, aby zamiast dwóch stintów pojechać trzy na jednym komplecie opon, oszczędzając w ten sposób czas potrzebny na ich wymianę.

Dlaczego odpowiedni podział zmian jest tak ważny? Przez 24 godziny wyścigu każdy z kierowców musi mieć czas na odpoczynek, aby podczas swoich stintów móc skoncentrować się na jeździe i utrzymywaniu wysokiego tempa. Z reguły najtrudniejsze są godziny nocne – wówczas najłatwiej stracić koncentrację. Z tego powodu najczęściej wyznacza się zawodnika lub dwóch, odpowiedzialnych głównie za jazdę w nocy. Inni zawodnicy w tym czasie kładą się spać, są jednak cały czas pod telefonem na wypadek gdyby zaszła konieczność wcześniejszego rozpoczęcia swojej kolejnej zmiany.

Każdy stint, w zależności od klasy i samochodu, trwa od ok. 40 minut do blisko godziny. Takich stintów może być nawet cztery, dlatego ważne jest, żeby wcześniej zadbać o tak prozaiczne kwestie jak bidon z piciem czy toaleta. Tak, by na swojej zmianie nie odrywać wzroku od ekranu monitora.

Daytona 24 to tylko początek wirtualnego ścigania w 2021 roku. Najbliższy wyścig już w ostatni weekend lutego, na torze Bathurst. To będzie wyścig „tylko” 12-godzinny. Na kolejny 24-godzinny trzeba poczekać do 24 kwietnia – wówczas kierowcy ścigać będą się na legendarnym niemieckim torze Nordschleife. A w czerwcu i sierpniu dwa wielkie wydarzenia: 24h Le Mans i 24h Spa. Dwie wielkie próby dla serwerów iRacing. I zapewne dwa kolejne rekordy.