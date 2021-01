14-letni król FIFY znów zadziwia i sieje postrach wśród zawodowców! 450-0

14-letni Duńczyk już od 15 tygodni zadziwia cały esportowy świat. Tydzień w tydzień młody gracz pokonuje każdego kto stanie mu na drodze w Lidze Weekendowej FIFA 21. Kiedy większość z nas relaksowała się po ciężkim tygodniu pracy, Andres wygrał kolejne 30 spotkań w swojej ulubionej grze.

Za młody, aby grać zawodowo

FUT 21 to tryb, w którym gracze zbierają karty ze znanymi piłkarzami, którymi potem grają na wirtualnym boisku. Tydzień temu Vejrgang trochę zaskoczył swoim ustawieniem. Na skrzydle w jego zespole grał m.in. Patrick Vieira, a rolę defensywnych pomocników pełnili Kylian Mbappe i Robert Firmino. Co prawda, w tej zagrywce chodzi tylko o zgranie zawodników, bo po rozpoczęciu gry od razu zmienia szybko taktykę i ustawienie, ale początkowo może to dość mocno zaskoczyć niektórych widzów. Prawdopodobnie to właśnie niezwykłe umiejętności, połączone ze szóstym zmysłem przy ustawianiu piłkarzy, pozwalają mu na kontynuowanie serii zwycięstw.

Vejrgang oczywiście musi się również mierzyć z hejterami, którzy zarzucają mu wieczne siedzenie przed komputerem, brak słońca, znajomych i życia poza FIFĄ. Jednak on sobie nic z tego nie robi i w każdy weekend pokonuje kolejnych rywali. I to nie robi tego byle jak. Często jego pojedynki kończą się wysoką, 6-7-bramkową zaliczką. Gdy mecze są na tzw. styku, Duńczyk zdejmuje słuchawki, popija wodę i wyraźnie stara się skupić, aby nie przegrać pierwszego spotkania.

Anders Vejrgang będzie prawdopodobnie jednym z lepszych zawodników FIFA na świecie. Jednak najpierw musi po prostu dorosnąć, bowiem wiek nie pozwala mu na zawodową rywalizację, np. w wirtualnej Bundeslidze. Nastolatek ma jeszcze dwa lata na szlifowanie umiejętności, a wtedy prawdopodobnie będzie siał postrach wśród profesjonalistów.

