Wybrano Drużynę Roku FIFA. Po raz pierwszy zabrakło w niej Leo Messiego!

W piątek 21 stycznia Electronic Arts wprowadziło największe wydarzenie w odsłonie każdej z gier serii FIFA. To wydarzenie "Drużyna Roku" w trybie Ultimate Team. Tworzą ją zawodnicy wybrani przez społeczność graczy oraz ekspertów. Przy wyborze niektórych piłkarzy co roku pojawiają się kontrowersje. Tym razem niektórzy mogą się dziwić, jakich zawodników zabrakło w zestawieniu.

Jest Lewandowski, brak Neymara i Messiego. Drużyna Roku w FIFA 21

Z punktu widzenia polskiego gracza najważniejszą informacją jest pierwsza w historii gry karta tego typu przyznana Polakowi. Chodzi oczywiście o Roberta Lewandowskiego, którego karta ukazała się już w piątek. Napastnik Bayernu Monachium został oceniony na 98 (maksymalna dotychczasowa ocena to 99 - przyp.red.). To jednak nie jest najlepsza karta Lewandowskiego w historii serii - podczas przyznawania kart za cały sezon (Dotychczasowa Drużyna Sezonu) w FIFA 20, został oceniony na 99.

Wspomniane kontrowersje to przede wszystkim brak Lionela Messiego i Neymara. Zawodnicy byli nominowani do wyróżnienia, ale ich nie wybrano. Argentyńczyk do tej pory pojawiał się w każdej edycji Drużyny Roku od gry FIFA 11. Raz był oceniony na 95, sześciokrotnie na 98 i dwa razy na 99.

Neymar już drugi raz z rzędu nie znalazł się w gronie zawodników wyróżnionych kartami Drużyny Roku. Ostatni raz dostał ją przy FIFA 19, ale wtedy na początku nie było go w pierwszej jedenastce, a został dodany do gry już po ogłoszeniu całego składu, jako dwunasty karta dodatkowo przegłosowana przez graczy. Fani obu zawodników, których zmartwił brak Messiego i Neymara w Drużynie Roku mogą jedynie liczyć, że to właśnie jeden z nich zostanie wybrany jako tegoroczny dwunasty zawodnik.

Pełny skład Drużyny Roku. Karty do zdobycia przez bardzo krótki czas, a później

Kto znalazł się w Drużynie Roku FIFA 21? Manuel Neuer, Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe i Robert Lewandowski. Do tej pory do zdobycia w grze są jedynie karty trzech napastników - Lewandowskiego (oceniony na 98), Mbappe (oceniony na 97) i Ronaldo (oceniony na 98). Warto pamiętać, że w przypadku głosowania graczy nie zawsze chodzi o osiągnięcia boiskowe danych zawodników, a przede wszystkim ich przydatność w grze.

Już w poniedziałek pojawią się w niej pomocnicy, a następnie obrońcy i bramkarz. Karty są dostępne przez krótki czas do trafienia w paczkach (w trzydniowych oknach dla każdej z pozycji, a następnie , a następnie do kupienia na rynku transferowym. Często są to jednak jedne z najdroższych kart w całym trybie FIFA Ultimate Team. W tym momencie karta Roberta Lewandowskiego kosztuje około trzech milionów monet na Playstation, 2,7 miliona na Xboxie i 3,6 miliona na PC.