Kluby piłkarskie pojawiają się w znanej grze. Części z nich nie ma nawet w FIFIE!

Fortnite to najpopularniejsza gra typu battle royale, którą najłatwiej porównać do wirtualnych igrzysk śmierci. Dziesiątki graczy ląduje na jednej mapie, wygrywa ten, który przetrwa najdłużej. Gra dzięki wyjątkowej oprawie i częstym aktualizacjom stała się prawdziwym fenomenem.

Wiwat Pele - nowa emotka w Fortnite

W grze będzie można założyć trykot aż 23 klubów, m.in. Manchesteru City, Interu Mediolan, AC Milan, Celtiku czy West Ham United. Oprócz tego znajdziemy również stroje zespołów, których oryginalnych odpowiedników nie znajdziemy w FIFA 21, czyli Juventusu oraz AS Roma. To co się rzuca w oczy to brak drużyny z hiszpańskiego trio - Real, Atletico, Barcelona, ale jest za to Sevilla.

Dodatkowo gracze w sklepie Fortnite będą mogli nabyć specjalny gest Pelego, który wykonywał po każdym strzelonym golu, a było ich 1282. Emotka "Wiwat Pele" zostanie wprowadzona do gry 23 stycznia. Oprócz tego, Epic, producent Fortnite'a, umożliwił graczom rozgrywanie własnych turniejów piłkarskich w trybie kreatywnym.

