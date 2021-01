Streamer pobił absolutny rekord. Dlaczego oglądało go ponad dwa mln widzów?

Fortnite to gra, którą można porównać do Igrzysk Śmierci. Setka postaci ląduje na wyspie, wygrywa ten, który najdłużej przetrwa. Zawodnicy mogą również grać w zespołach. Gra od kilku lat robi furorę na całym świecie. TheGrefg dołączył do innych znanych streamerów, którzy będą posiadali swoją podobiznę w grze.

2,4 miliona widzów jednocześnie

Ta liczba może budzić szacunek, bowiem poprzednio ten rekord należał do bardzo popularnego Richard Tyler Blevins, czyli Ninjy, który pod koniec 2018 roku streamował ze znanym kanadyjskim raperem Aubrayem "Drake" Grahamem. Wtedy jednak na transmisji zgromadziło się maksymalnie ponad 600 tysięcy widzów, zatem rekord został pobity czterokrotnie. Ponad milion widzów zgromadziły również transmisje Sony z prezentacji PlayStation 5 oraz ELEAGUETV.

Skórka TheGrefga ma nawiązywać do Dragon Balla, najsłynniejszej serii anime na świecie. Wirtualna postać jest w kolorach czerwonym i żółtym. Wraz z ewolucją w grze będzie się zmieniać, podobnie jak Goku i inne postacie ze znanej bajki. Skin ma się pojawić w grze na przełomie 16 i 17 stycznia i będzie dostępny w cenie 2000 lub 3000 V-dolców, czyli oficjalnej waluty gry. 1000 V-dolców to około 32 zł, zatem łatwo przeliczyć, że cena skórki będzie w granicach 60-90 zł.

