Jeden z najlepszych polskich simracerów trafił do drużyny Romaina Grosjeana. Wielkie wyróżnienie!

Przemysław Lemanek poinformował kilka dni temu, że odchodzi z teamu Orion Racing Team. W poniedziałek ekipa R8G eSports Sim Racing Team przekazała oficjalne wieści, że jeden z najlepszych polskich simracerów będzie od tej pory ścigać się w jej barwach.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartłomiej Drągowski obronił rzut karny w meczu z Cagliari [ELEVEN SPORTS]

Najbliższym startem polskiego simracera w barwach nowego zespołu będzie 24-godzinny wyścig na torze Daytona, który odbędzie się już w dniach 23-24 stycznia. - Jestem bardzo szczęśliwy z powodu dołączenia do R8G eSports. Pierwszy start już niedługo i mam nadzieję, że podczas 24h Daytona pokażę, na co mnie stać - przekazał Przemysław Lemanek. W swojej karierze odnosił już spore sukcesy - zajął 4. miejsce podczas wyścigu Petit Le Mans w klasie GT3, był 7. w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w klasie GTE i został wicemistrzem Republic of Simracers w klasie GT3.

Romain Grosjean, który jest właścicielem i założycielem zespołu, to doskonale znany były kierowca Formuły 1. W swojej karierze 10-krotnie stał na podium, a jego karierę w F1 zakończył wypadek podczas GP Bahrajnu na torze Sakhir. - To wielka przyjemność móc powitać Przemysława w R8G eSports Team. Pokazał już niesamowitą szybkość i potencjał, i jesteśmy bardzo podekscytowani faktem, że będziemy mogli połączyć go z naszymi najlepszymi zawodnikami. Już nie mogę się doczekać jego pierwszego wyścigu w naszych barwach - przyznał Francuz po podpisaniu kontraktu z Lemankiem.