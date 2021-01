Kuriozalne zdarzenia w FIFA 21. Courtois nie chciał bronić, magiczny wślizg Varane'a

Najnowsza wersja FIFA 21 przynosi fanom sporo radości. Nie tylko z powodu przyjemnej rozgrywki, ale również śmiesznych błędów. Gorzej, gdy zdarzają się w grze online i są decydujące dla ostatnecznego wyniku meczu. Taki problem miał jeden z internautów, który postanowił się podzielić wideo z gry na portalu reddit.

"Courtois domaga się nowego kontraktu"

Gracz Willbert2007 musiał być mocno zdziwiony tym, co zobaczył, gdy jego drużyna wygrywała 4:3 w 90. minucie. Przeciwnik kopnął piłkę do bramki bez żadnego oporu ze strony bramkara. Thibaut Courtois stał bez ruchu tyłem do akcji, a piłka koło jego nogi leciała w kierunku bramki. Nie zabrakło wielu śmiesznych komentarzy. Jeden z internautów stwierdził, że "Courtois chce przedłużyć kontrakt", a inny skomentował, że "nie zdawał sobie sprawy z tego, że wypuszczono kartę Freeze Courtois", nawiązując do serii zamrożonych kart z piłkarzami w FIFA 21. Całą sytuację możecie obejrzeć poniżej.

Druga akcja okazuje się być trochę komiczna. Okazało się, że Raphael Varane dysponuje nadprzyrodzonymi umiejętnościami i czystym wślizgiem tak potrafi zabrać przeciwnikowi piłkę, że ten ślizga się po murawie przez jakieś 10-15 metrów.

FIFA 21 nie przestaje zaskakiwać. Jednak co by nie mówić, dawno o najnowszej grze z serii FIFA nie było tak głośno. Dzieje się tak również za sprawą konsol nowej generacji, które tuż po premierze doczekały się pełnoprawnej części najpopularniejszej gry piłkarskiej na rynku.

