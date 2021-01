Esportowiec wyróżniony na Gali Mistrzów Sportu. To pierwszy raz w historii!

Marcin "Jankos" Jankowski to najpopularniejszy polski esportowiec na świecie. Na co dzień gra w hiszpańskiej organizacji G2 Esports w dywizji League of Legends. Wraz z kolegami z drużyny dominuje europejskie rozgrywki i wielokrotnie był uznawany za najbardziej wartościowego gracza sezonu League of Legends European Championship (LEC), czyli esportowej Ligi Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive!

"Chcę zdobyć mistrzostwo świata"

- Bardzo dziękuję za wyróżnienie. Z tego co wiem, to jest pierwszy raz w tym plebiscycie, gdy wręczana jest nagroda dla esportowca. Plan jest taki, żeby w 2021 roku zdobyć mistrzostwo świata. Gram profesjonalnie od siedmiu lat i jeszcze mi się to nie udało. Będę się starać! - powiedział w rozmowie w trakcie gali Marcin "Jankos" Jankowski.

- Jankos jest zdecydowanie najlepszym graczem w historii polskiego LoL-a i od dwóch lat najbardziej utytułowanym esportowcem z Polski. Świadczą o tym zarówno osiągnięcia (kilkukrotne mistrzostwo Europy, finał Mistrzostw Świata), jak i forma indywidualna prezentowana w tych turniejach - mówił w rozmowie ze Sport.pl Michał "Avahir" Kudliński, ekspert ze świata League of Legends oraz komentator Polsat Games.

Polacy zdominowali zawody w Titisee-Neustadt. Fenomenalny skok Stocha!

Jankos stał się niezastąpioną częścią G2 Esports, które od miesięcy jest uważane za najlepszą drużynę Europy. Nie można jednak zapomnieć o tym, że Polak nie jest jedynie jednym z zawodników, a kluczową postacią w całej układance. Pokazują to, chociażby indywidualne nagrody. Czterokrotny mistrz LEC został MVP letniej edycji ligi w 2019 roku i wiosennej edycji ligi w 2020 roku. Co więcej, według dziennikarzy ESPN, był on najlepszym zawodnikiem przed mistrzostwami świata w 2019 roku. Powiedzenie, że Jankos jest dla polskiego LoL-a i esportu kimś takim, kim Robert Lewandowski jest dla polskiej piłki nożnej, będzie jak najbardziej trafne i pokrywające się z rzeczywistością.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach. Kamil Stoch odrabia straty!

Jedno jest pewne, nie ma innego esportowca, który bardziej by zasłużył na tę nagrodę od Marcina "Jankosa" Jankowskiego. Jest to również przełomowe wydarzenie dla esportu. Pierwszy raz w historii polski esportowiec został wyróżniony podczas Gali Mistrzów Sportu.

Media: Bartosz Salamon po 13 latach wraca do Polski. Hitowy transfer w Ekstraklasie