Akcja Polaka w najlepszych zagraniach roku. "Jedna z ładniejszych w historii gry"

Innocent grał jeszcze wtedy w barwach Illuminar Gaming. Cała akcja miała miejsce prawie rok temu, dokładnie 9 stycznia, w zamkniętych kwalifikacjach do IEM Katowice 2020. Rywalem zespołu innocenta była inna polska ekipa - ARCY.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive!

"Jeden z ładniejszych ace'ów w historii CS:GO"

Ace to akcja, w której jeden zawodnik zabije wszystkich pięciu graczy drużyny przeciwnej. W rywalizacji profesjonalistów nie zdarza się to często, bo w końcu ace to pokaz geniuszu zabijającego, a także słabości drużyny przeciwnej. Każda taka akcja sprawia wiele radości wszystkim kibicom, ale tylko nieliczne są zapamiętane na dłuższy czas. Tak się jednak stało z akcją Polaka.

Paweł Mocek podczas jednej z rund na mapie de_train postanowił wejść samotnie na Bombsite B. Tam oczywiście czekali na niego przeciwnicy, ale poradził sobie z każdym. Zrobił to w bardzo widowiskowy i szybki sposób za pomocą Deagle'a. Nie jest to łatwa broń do opanowania, nawet dla profesjonalistów, którzy godzinami trenują w grze.

Ciekawym zbiegiem okoliczności był fakt, że zaraz po tym spotkaniu ogłoszono decyzję, że ARCY, które było przeciwnikiem zespołu innocenta, postanowiło rozstać się z dotychczasowym trenerem, Mariuszem "Loordem" Cybulskim. Oczywiście czas ogłoszenia tej decyzji był przypadkowy i nie miał nic wspólnego z akcją Pawła Mocka.

Wielkie zmiany w Turnieju Czterech Skoczni! "Potrzebny był zdecydowany wzrost nagrody"