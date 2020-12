Nagle pojawił się wstrząs. "Nie mogę już grać. Ten poranek jest szalony"

W poniedziałek w Chorwacji miało miejsce silne trzęsienie ziemi o sile 6,4 w skali Richtera. Wstępnie podano, że w jego wyniku zginęło 7 osób, a wiele osób jest rannych. Najsilniej wstrząs odczuli mieszkańcy Petrinji, miasta oddalonego na południowy wschód od Zagrzebia. To właśnie tam doszło do największych szkód, a w oświadczeniu burmistrza miasta, Darinko Dumbovicia, można przeczytać: "To jest jak Hiroszima - połowa miasta już nie istnieje".

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive!

"Nie mogę już grać"

Jedną z osób, które odczuły wstrząs był właśnie Perkz, transmitujący wtedy swoją rozgrywkę, która toczyła się w dość niewinny i standardowy sposób. Wszystko zmieniło się w ułamku sekundy, gdy nagle zaczęły wydobywać się głośne dźwięki, które zaskoczyły Chorwata.

Zaskoczony gracz przeklnął po angielsku, a następnie poszedł do drugiego pokoju, gdy jego pokój oraz kamera internetowa były pod wpływem silnych wstrząsów, odczuwalnych podobno również w Rzymie.

Po wszystkim Perkz wrócił do gry, ale nie na długo. - Ten poranek jest po prostu szalony. Myślę, że zaraz skończę stream. Po prostu... nie mogę już grać - powiedział zawodnik, po czym opuścił mecz w środku gry. Nie było oczywiście w tym nic dziwnego i prawdopodobnie każdy by tak postąpił na jego miejscu. Po wszystkim napisał na Twitterze: - Pierwszy raz w życiu poczułem trzęsienie ziemi i było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w Chorwacji.

Krzysztof Ratajski zarobił setki tysięcy złotych. "Chodzenie po barach" opłaciło się