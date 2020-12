Dziwna bramka w FIFA 21. Czy to w ogóle jest możliwe? Fani mają spory ubaw. "Piłka zawsze wpada"

FIFA 21 swoją premierę miała w październiku. Niewiele później ukazała się na konsolach nowej generacji. To właśnie ta wersja gry przyniosła najwięcej filmików z kuriozalnymi bramkami strzelanymi przez graczy. Jedna z nich wydaje się mocno dziwna, nie tylko ze względu na to kto ją wpuścił, ale również z tego powodu, że raczej trudno by było taki strzał na prawdziwej murawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Czy taki strzał jest możliwy?

Na wideo opublikowanym przez użytkownika na portalu Reddit możemy zauważyć piłkarza, który biegnie w okolicy linii szesnastego metra wzdłuż linii bocznej do końca boiska. W tym przypadku raczej oczekiwalibyśmy zgodnie z podstawami gry w piłkę nożną, że zawodnik zagra wsteczną piłkę w okolicy piątego, bądź jedenastego metra. Dzieje się jednak inaczej. Piłkarz postanawia z linii końcowej strzelić na bramkę z wewnętrznej części stopy. Piłka nierealistycznie dostaje rotacji i wpada do bramki obok interweniującego Alissona.

Zobacz video:

W tym golu co najmniej dwie rzeczy wydają się dziwne. Pierwszą z nich jest ruch, który wykonuje Alisson. Jest nieadekwatny do zagrożenia spowodowanego przez przeciwnika. Bramkarz wykonuje animację, jakby chciał sparować piłkę nad poprzeczką, a ta przeleciała koło jego biodra do bramki. Druga sprawa to uderzenie wewnętrzną częścią stopy, które podkręca piłkę do zewnątrz. Wydaje się to niemożliwe. Gdyby to była zewnętrzna część stopy, moglibyśmy mówić, że takie uderzenie jest realistyczne. Jednak w tym przypadku piłka powinna polecieć prosto i trafić w słupek lub lekko skręcić w lewą, a nie prawą, stronę.

Thomas Tuchel dostał wielką odprawę. Niedługo pozostanie bez pracy. Teraz Anglia?

Jak skomentowali to internauci? Jedni naśmiewają się, że Nick Pope z Burnley jest lepszy od Alissona i by to wyciągnął. Inni piszą, że bramkarz powinien być grubszy. Następny gracz zwrócił uwagę na problem występujący w grze. - W rzeczywistości jest ogromny problem z tą animacją. Za każdym razem, gdy uderzam pod nieprawdopodobnym kątem, tak jak na tym filmie, bramkarz wykonuje tę animację i piłka ZAWSZE wpada - zwrócił uwagę użytkownik o pseudonimie Gorz_EOD.

Długo oczekiwany wywiad Messiego. Padły deklaracje na przyszłość, choć niejasne

To nie pierwszy błąd, który pojawił się w FIFA 21. Niedawno pisaliśmy o prostym sposobie na strzelanie goli z rzutu rożnego, a także o golu, którego tak naprawdę nie było.