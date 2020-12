Tajemnicze hologramy na ulicach Paryża. Najlepszy gracz na świecie w 2019 r. przedłużył kontrakt!

Okazało się, że 20-letni gracz podpisał nowy kontrakt ze swoją ekipą. Dokumenty podobno były już podpisane na początku tego roku, a organizacja czekała z ogłoszeniem do niedzieli. ZywOo będzie zawodnikiem Vitality minimum do końca 2024 roku, czyli jeszcze przez 4 lata.

Narodziny wielkiej gwiazdy

- Bycie członkiem Team Vitality zawsze było dla mnie czymś naturalnym. Rok 2020 był szalonym rokiem i wiem, że wsparcie Vitality i moich kolegów z drużyny było jednym z głównych powodów, dla którego odniosłem sukces. Jestem naprawdę podekscytowany, że będę mógł nosić tę koszulkę przez następne cztery lata - mówił zawodnik.

Mathieu "ZywOo" Herbaut dołączył do zespołu w październiku 2018 roku. Już w pierwszych dwunastu miesiącach osiągnął ogromny sukces, przyczyniając się do tego, że jego zespół dołączył do ścisłej światowej czołówki. Został również uznany za najlepszego gracza na świecie, pokonując m.in. Aleksandra "s1mple'a Kostylieva. W obecnym roku ZywOo utrzymał formę, a jego zespół wskoczył na pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu HLTV.

- Cieszymy się, że ZywOo zdecydował się pozostać z nami - powiedział prezes Vitality, Fabien Devide. - Taki gracz jak on pojawia się raz na pokolenie i nie możemy być bardziej szczęśliwi z tego powodu, że jest z nami. Razem z całym naszym zespołem zobowiązaliśmy się do tego, aby ZywOo miał narzędzia i infrastrukturę do wykorzystywania w pełni swojego potencjału.

