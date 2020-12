Dostali pracę, bo grali w Football Managera. "Uznałem, że mogę im pomóc"

Football Manager to seria symulatorów trenera piłkarskiego. Możemy w niej ustawiać skład, taktykę, pilnować finanse klubu, przeprowadzać transfery oraz dbać tak naprawdę o każdy aspekt w naszym zespole. Gra jest mocno rozbudowana, co sprawia, że prawdziwi fani piłki nożnej spędzają przy niej długie godziny.

Kandydat musiał się wyróżniać

Jednym z nich był Andy Cotter-Robert, 29-latek z Cardiff, który zainteresowany był pracą w barze w Alpe d'Heuz we Francji, przed popularnymi zawodami British Universities Snowsports Championship. W ogłoszeniu o pracę można było przeczytać, że idealny kandydat powinien się wyróżniać, dlatego Brytyjczyk wpadł na pomysł, aby wspomnieć o swoich osiągnięciach w popularnym FMie.

- Ostatnio miałem małą serię gry w Football Managera, dlatego pomyślałem, że jak o tym wspomnę, to będzie przynajmniej zabawnie. Moim największym osiągnięciem była wygrana w Lidze Europy wraz z Cardiff City, awans z Wrexham z National League do Premiership, a ostatnio doprowadzenie "potężnego" Barry Town do fazy grupowej Ligi Europy - powiedział Andy Cotter-Robert w rozmowie ze sportbible.com.

Andy zwraca uwagę na wiele szczegółów. Pochwalił się, że zarządza budżetem klubów od Championship Manager 03/04 i ani razu nie wpadł w finansowe tarapaty. Ważne były dla niego również szczegóły przy doborze zawodników. Starał się, aby np. środkowi pomocnicy byli jak najbardziej pracowici. Ostatecznie odpowiedź na swoją aplikację otrzymał po dłuższym czasie i wtedy niestety musiał odmówić z powodu zobowiązań naukowych.

"Zaproponowałem, że mogę pomóc"

Inną osobą, która może o sobie powiedzieć, że Football Manager pozwolił mu zdobyć wymarzone zajęcie był Andrej Pavlović. Ten na przestrzeni 16 lat wraz z FK Bezanija awansował z drugiej ligi serbskiej do półfinału Ligi Mistrzów. Udało mu się również w tym czasie zdobyć dziesięć mistrzowskich tytułów z rzędu.

Pewnego dnia klub, którym grał w wirtualnej przestrzeni, zaczął mieć kłopoty naprawdę. - Wyciągnąłem do nich rękę, wspominając o swoich osiągnięciach w Football Managerze. Zasugerowałem, że mogę pomóc, ale nie spodziewałem się, że zadzwonią. Właśnie odbyliśmy pogawędę i dyrektor klubu zapytał mnie czy mogę przyjść w sobotę na mecz i zobaczyć jak się sprawy mają. Naprawdę nie mogłem w to uwierzyć. Byłem zszokowany, ale gdy rozmawialiśmy zapytali czy mogę pracować za darmo, gdyż są w trudnej sytuacji finansowej - wspominał wtedy Serb.