Robert Lewandowski produkuje grę piłkarską pod własną marką. Trailer zdradza pierwsze szczegóły [WIDEO]

Robert Lewandowski zakłada studio wraz ze znaną w świecie gier polską Grupą PlayWay. Słynie ona głównie z dużej ilości wydawanych gier oraz z różnego rodzaju symulatorów. Prezesem spółki będzie Rafał Cymerman, który stoi za stworzeniem pierwszego polskiego managera piłkarskiego - Liga Polska Manager 95.

Manager inny niż wszystkie?

- Wraz z Robertem postawiliśmy sobie cel nadrzędny, jakim jest zbudowanie maksymalnie realistycznych mechanik gry i ukierunkowanie na sieciowy styl rozgrywki. Naszym marzeniem jest dostarczyć platformę do powszechnych rozgrywek ligowych, w których gracze z całego świata będą tworzyć własne drużyny, rozwijać je, trenować i rywalizować w czasie rzeczywistym rozgrywając mecze w ściśle ustalonych terminach - komentuje Cymerman.

Pierwszą grą nowego studia będzie Football Coach the Game, którego premiera odbędzie się w 2022 r. na PC oraz smartfonach. Będzie to manager piłkarski, ale nieco inny od słynnego Football Managera. - Football Coach the Game ma być nie tylko menadżerem piłkarskim, ale przede wszystkim symulatorem pracy trenera. Dlatego poza kwestiami typowo piłkarskimi, jak taktyka, transfery czy trening, bardzo istotny będzie aspekt psychologiczny. Wpływanie na życie szatni. Relacje z zawodnikami i szefostwem. Budowanie autorytetu lidera. Zarządzanie atmosferą w drużynie nie tylko podczas meczu, ale wpływanie na nią również podczas sesji treningowych - możemy przeczytać.

Zobacz zwiastun gry:

50 proc. akcji nowej spółki RL9sport Games S.A. należeć będzie do PlayWay S.A., 30 procent akcji objął Rafał Cymerman, zaś 20 proc. należy do Roberta Lewandowskiego, który "zobowiązuje się wesprzeć zespół projektowy w trakcie developmentu gry". Polski napastnik ma być także merytorycznym wsparciem w trakcie powstawania tytułu.

