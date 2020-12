Wielkie zamieszanie w fińskim zespole. "Wyrzuciliśmy nie tego zawodnika"

Aleksib znalazł swoje miejsce na scenie w zespole OG, złożonym z kilku gwiazd światowego Counter Strike'a. W ostatnich dwóch miesiącach jego międzynarodowy zespół plasował się w czołowej dziesiątce świata, podczas gdy ENCE znalazło się w niej ostatni raz tuż po odejściu swojego rozgrywającego, w listopadzie zeszłego roku. Od tamtego momentu Finowie w rankingu tylko spadali, a ostatni raz tak nisko byli 2,5 roku temu.

Aleksib był problemem?

Ostatnio gościem w głośnym podcaście "HLTV Confirmed" był Aleksi "allu" Jalli, najstarszy zawodnik w zespole, wokół którego budowano słynną piątkę, która dotarła do finału Majora. Przyznał on, że z perspektywy czasu organizacja popełniła błąd. - Wewnątrz zespołu panowało odczucie, że potrzebujemy jakiejś zmiany. Teraz, patrząc wstecz, uważam, że usunęliśmy złego zawodnika - powiedział "allu". - Oczywiście byłem jedną z osób, ktore decydowały, ale oczywiście nie jedyną. Nie jestem dyrektorem, który decyduje o wszystkim i jak wszystko ma się potoczyć.

Okazuje się, że "allu" jest już jedynym zawodnikiem, który dotarł do finału pamiętnego Majora. Jego byli koledzy z zespołu uważają oczywiście, że to nie przypadek, iż został sam. - Nie uważałbym wszystkiego, co powiedział lub mówi "allu" za oczywiste - odniósł się do sprawy na twitterze Jere "sergej" Salo. - Jego osobowość nie jest tak prosta, ani nieszkodliwa jak się wydaje. Nie zamierzam więcej mówić o tej sytuacji, bo to kwestia zdrowia psychicznego i ani ja, ani twitter nie możemy się tym zająć. Jednak moi byli koledzy z zespołu mogą zapisać ten tweet. Chciałem to napisać, gdyż nikt inny tego nie zrobił albo nie mógł tego zrobić.

Chwilę później tego tweeta dalej podali inni członkowie ENCE - suNny i xseven. Ten pierwszy dopisał tylko, że "allu" powiedział prawdę, "ale nie całą prawdę". Jedno jest pewne, na tej zmianie lepiej wyszedł Aleksib, który w obecnej chwili jest w pierwszej dziesiątce drużyn na świecie, zaś ENCE męczy się w okolicach trzydziestego miejsca.

