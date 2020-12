Polacy wygrali z drużyną Casemiro! Świetna passa Actina PACT

W finale rozgrywek zmierzyły się dwa najsilniejsze zespoły całych rozgrywek. Case Esports należące do zawodnika Realu Madryt, Casemiro oraz Actina PACT.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive!

Drużyna Casemiro bez szans

Case Esports w drodze do finału musiało najpierw pokonać HONORIS. Przed PACT było równie trudne zadanie, bo Izako Boars, z którym się zmierzyli, w ostatnim czasie nie raz potrafiło zaskakiwać rywali. - Spotkania z Izako Boars są zawsze ciężkimi dla nas, drużyna Izako Boars ma inny playstyle niż wszystkie, czuć zawsze że dużo spoczywa na barkach TOAO który jeżeli dobrze calluje, "niesie" zespół, jeżeli natomiast ma słabszy dzień/mapę wygrywamy łatwo. Dzisiaj widać było że miał dobry dzień, co do samego wpływu na finał, szybki reset i myślę że nie miało to większego wpływu - wspomina Vincent "VinS" Jozefiak.

W finale Actina PACT dość pewnie poradziła sobie z drużyną reprezentanta Brazylii. Zawodnicy Case Esports nie mieli zbyt wielu argumentów i przegrali po dwóch mapach. - Sam turniej traktowaliśmy poważnie i celem minimum było wygranie go. Był to przedostatni nasz turniej w tym roku, jutro zaczynamy 9to5 i kończymy ten sezon! - odpowiedział trener Actiny PACT.

"Koszmar. To nie pierwsza taka sytuacja". Rosjanie krytykują Grzegorza Krychowiaka