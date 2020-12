Gracz Manchesteru United wygrał PLE.GG eFootball PES Cup!

Mikołaj "TheOnly1Ziko" Ziętek okazał się najlepszy w piłkarskich wirtualnych zmaganiach. Pokonał on w finałowym pojedynku Jana "JancioPL" Wójcika.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive!

Najpierw przedłużył kontrakt z Manchesterem United, potem wygrał PLE

Mikołaj aktualnie jest jednym z reprezentantów Narodowej Drużyny Esportu w PES. Wygląda na to, że zwycięstwo w PLE.GG eFootball PES Cup i awans do zamkniętych kwalifikacji do kadry są dla niego kolejnym etapem do realizacji celu oraz próbą awansu do reprezentacji pod egidą PZPN.

Polska jest skazana na medal w Planicy. Wyniki nie zostawiają wątpliwości

Co ciekawe, na podium znajdziemy znajdziemy również brata "TheOnly1Ziko", czyli Miłosza, grającego pod pseudonimem "BackToLobbyBTW". W meczu o trzecie miejsce pokonał on Pogo19 2:0. Trzeba przyznać, że były to niezwykle szybkie play-offy. Wszystkie spotkania zakończyły się po dwóch meczach.

Co ciekawe, Mikołaj Ziętek poza reprezentowaniem kadry Polski jest także graczem Manchesteru United. W przeszłości wygrywał m.in. mistrzostwo Wielkiej Brytanii czy Polski. Zaledwie cztery dni temu przedłużył kontrakt z brytyjskim klubem.

Kompromitacja Borussii Dortmund. Favre w szoku, Reus brutalnie podsumował zespół